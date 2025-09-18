Notícias ao Minuto
Terremoto atinge costa da Rússia e gera alerta de tsunami

O local atingido fica na mesma região em do forte tremor de 8,8 de julho, que foi caracterizado como o "mais forte em décadas"

Folhapress
18/09/2025 19:47 ‧ há 5 minutos por Folhapress

Mundo

Rússia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um terremoto de magnitude 7,8 atingiu a costa leste da Rússia, na madrugada desta sexta-feira (horário local). A informação foi confirmada pela Reuters. Há risco de tsunami. Costa leste da Rússia e o Havaí, nos EUA.

 

Tremor ocorreu na região de Petropavlovsk-Kamchatsky. A informação é do USGS (Serviço Geológico dos Estados Unidos).

Primeiro abalo sísmico ocorreu a uma profundidade de 10 km. Outros quatro de magnitude 5 aconteceram em seguida.

Região é a mesma que registrou tremor considerado "mais forte em décadas" há dois meses. Em julho, do forte tremor de magnitude 8,8 deixou duas mil famílias desabrigadas.

