Mulher de 95 anos é acusada de matar sobrevivente do Holocausto

Uma mulher de 95 anos foi acusada de matar uma sobrevivente do Holocausto de 89 anos em um asilo em Coney Island, Nova York, na noite de domingo (14).
Segundo a ABC News, Nina Kravtsov foi encontrada na cama, coberta de sangue e com cortes no rosto e na cabeça. Ela chegou a ser levada para um hospital, mas morreu na segunda-feira. Nascida na Ucrânia, Kravtsov sobreviveu ao Holocausto.
A suspeita, Galina Smirnova, também residente do asilo, foi vista por enfermeiras lavando as mãos ensanguentadas no banheiro. As autoridades acreditam que a arma usada foi o pedal de uma cadeira de rodas, encontrado do lado de fora do prédio.
O advogado da família da vítima, Randy Zelin, disse que a demência da agressora pode influenciar o caso, tanto em um processo civil contra o asilo por falta de supervisão, quanto na defesa de Smirnova, que poderia não ter consciência do que fazia. “A demência pode provocar surtos de raiva sem motivo aparente. Mas o fato de ela ter descartado a peça da cadeira e lavado as mãos pode indicar que sabia o que estava fazendo”, afirmou à ABC 6.
“A família está de luto em todos os sentidos. É minha responsabilidade garantir que haja justiça para uma mulher que sobreviveu ao Holocausto, mas não conseguiu sobreviver a um lar de idosos”, completou.
Smirnova foi indiciada na quarta-feira (17) no tribunal criminal de Brooklyn e segue presa sem direito a fiança.