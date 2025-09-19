Homem morre após ficar inconsciente em montanha-russa de parque dos EUA

© Getty Images

Um homem de 32 anos morreu na noite de quarta-feira (17) após perder a consciência enquanto estava na montanha-russa Stardust Racers, no parque Epic Universe, do Universal Orlando Resorts, na Flórida (EUA).

Identificado como Kevin Zavala, ele desmaiou durante o passeio e foi levado às pressas para um hospital, mas não resistiu. O óbito foi confirmado pouco depois, segundo a ABC News.

“Estamos devastados com este acontecimento e expressamos as nossas mais sinceras condolências à família do visitante. Estamos totalmente comprometidos em cooperar com a investigação em andamento”, disse o Universal Orlando Resorts em comunicado.

A morte foi considerada acidental, mas o médico legista informou que a vítima sofreu múltiplas lesões, sem detalhar em quais partes do corpo.

Como medida de precaução, a montanha-russa permanecerá fechada até a conclusão da investigação conduzida pelo Gabinete do Xerife do Condado de Orange.

De acordo com a Associated Press, grandes parques temáticos da Flórida, como Universal e Walt Disney World, não passam por inspeções estaduais obrigatórias. Eles realizam suas próprias vistorias, mas precisam relatar ferimentos e mortes às autoridades.

Desde a inauguração do Epic Universe, em maio, já foram registrados três incidentes. Em um deles, um homem de 63 anos com condição pré-existente relatou tontura e alteração de consciência. Em outro, uma mulher de 47 anos também com problemas de saúde disse ter sentido dormência e distúrbios visuais na mesma atração. Já em julho, um jovem de 32 anos teve dores no peito após andar na montanha-russa Hiccup’s Wing Gliders, segundo o Departamento de Agricultura e Serviços ao Consumidor da Flórida.





