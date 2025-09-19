Notícias ao Minuto
Ex-apresentador australiano desaparecido em 2023 foi morto por crocodilo

Quase dois anos após o sumiço de Roman Butchaski, de 76 anos, autoridades concluíram que ele provavelmente foi atacado por um crocodilo no Olive River, em Queensland, segundo a revista People

19/09/2025 06:12 ‧ há 33 minutos por Notícias ao Minuto

Quase dois anos após desaparecer durante uma pescaria, o ex-apresentador de rádio australiano Roman Butchaski, de 76 anos, provavelmente foi morto por um crocodilo, segundo conclusão da Coroner’s Court de Queensland.

 

De acordo com a revista People, a juíza Christine Roney apontou que a presença de grandes crocodilos de água salgada na região do Olive River, em Shelburne, sustentou a hipótese de ataque. Entre as possibilidades, estão a perda de equilíbrio durante a pesca ou um mal súbito que o teria deixado vulnerável.

Butchaski era conhecido por seu entusiasmo pela pesca e apresentava um programa na rádio 2GB. Ele desapareceu em 12 de novembro de 2023, e apenas seu veículo e alguns pertences foram encontrados. As buscas terminaram sem localizar o corpo.

A investigação concluiu que não há indícios de suicídio ou de desaparecimento planejado, encerrando a longa espera da família e amigos por respostas.

