Ex-apresentador australiano desaparecido em 2023 foi morto por crocodilo

Quase dois anos após desaparecer durante uma pescaria, o ex-apresentador de rádio australiano Roman Butchaski, de 76 anos, provavelmente foi morto por um crocodilo, segundo conclusão da Coroner’s Court de Queensland.

De acordo com a revista People, a juíza Christine Roney apontou que a presença de grandes crocodilos de água salgada na região do Olive River, em Shelburne, sustentou a hipótese de ataque. Entre as possibilidades, estão a perda de equilíbrio durante a pesca ou um mal súbito que o teria deixado vulnerável.

Butchaski era conhecido por seu entusiasmo pela pesca e apresentava um programa na rádio 2GB. Ele desapareceu em 12 de novembro de 2023, e apenas seu veículo e alguns pertences foram encontrados. As buscas terminaram sem localizar o corpo.

A investigação concluiu que não há indícios de suicídio ou de desaparecimento planejado, encerrando a longa espera da família e amigos por respostas.