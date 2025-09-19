Homem morre esmagado em caminhão de lixo; corpo foi confundido com boneco

© Getty

Um homem de 36 anos morreu de forma trágica no País de Gales após ser esmagado por um caminhão de coleta de resíduos, quando estava dentro de um contêiner de papelão que foi recolhido por engano.

De acordo com a BBC, o caso aconteceu em maio de 2024 e só agora teve detalhes revelados durante a investigação judicial. A vítima foi identificada como Vitalij Maceljuch, um cidadão tcheco nascido na Ucrânia em 1987. Ele foi encontrado morto em um centro de reciclagem em Alltami, Flintshire.

As investigações mostraram que Maceljuch foi flagrado por câmeras de segurança, nas primeiras horas da manhã de 10 de maio, olhando dentro de um contêiner de reciclagem atrás de uma loja de cozinhas em Chester. As imagens sugerem que ele entrou no recipiente, possivelmente em busca de papelão. Mais tarde, o contêiner foi recolhido por um caminhão da empresa Biffa. O motorista afirmou ter inspecionado o local, chamado em voz alta e até sacudido o contêiner antes de despejá-lo, mas não notou ninguém dentro.

A autópsia indicou que Maceljuch morreu em decorrência de ferimentos graves na cabeça e no pescoço, provavelmente causados pela compactação do lixo no veículo. O legista concluiu que a causa da morte foi “desventura”, termo usado quando uma ação intencional gera consequências imprevistas e fatais — neste caso, a decisão de entrar no contêiner.

Testes toxicológicos revelaram a presença de cannabis e anfetaminas no sangue da vítima, o que pode ter prejudicado sua consciência do risco. Funcionários do centro de reciclagem, ao encontrarem o corpo sobre a esteira transportadora, inicialmente pensaram se tratar de um manequim, mas logo chamaram a polícia.

O inquérito também constatou que havia avisos de perigo no local, alertando sobre o risco de morte para quem entrasse nos contêineres. Apesar disso, a investigação concluiu que nem a empresa responsável nem os motoristas violaram normas de segurança.