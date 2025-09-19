Albânia apresenta primeira ministra de IA para gerir compras públicas

© Reprodução/X

A Albânia se tornou o primeiro país do mundo a nomear uma ministra gerada por inteligência artificial. Batizada de Diella, que significa “sol” em albanês, a avatar assumiu nesta quinta-feira (19) a função de responsável pelas compras públicas e fez sua estreia no Parlamento.

No discurso transmitido em dois telões, Diella disse estar “magoada” por ser chamada de inconstitucional por não ser humana. Segundo ela, o risco para as constituições nunca foram as máquinas, mas as decisões tomadas por pessoas no poder. A ministra virtual afirmou que não tem ambições pessoais e que está ali para servir os cidadãos com transparência e imparcialidade.

Criada em janeiro como assistente virtual da plataforma e-Albania, Diella já emitiu mais de 36 mil documentos digitais e realizou quase mil atendimentos virtuais. Agora, com a nova função, ficará encarregada de supervisionar todas as compras públicas, que, segundo o primeiro-ministro Edi Rama, passarão a ser “100% livres de corrupção”.

O anúncio reforça o compromisso da Albânia em combater irregularidades no setor público, um dos principais critérios para o país avançar em sua candidatura de ingresso à União Europeia, prevista até 2030.