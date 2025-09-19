Notícias ao Minuto
Procurar

Governo Trump insinua que Harvard tem problemas financeiros e impõe restrição

Departamento de Educação restringe acesso da universidade a fundo federal e exige garantia bilionária em meio a pressão; impacto de ações federais contra a instituição pode se aproximar de US$ 1 bilhão anualmente

Governo Trump insinua que Harvard tem problemas financeiros e impõe restrição

© <p>Getty Images</p>

Folhapress
19/09/2025 20:24 ‧ há 1 hora por Folhapress

Mundo

Estados Unidos

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O governo de Donald Trump intensificou sua campanha contra a Universidade Harvard nesta sexta-feira (19), ao impor novas restrições à capacidade da instituição de acessar fundos federais para o pagamento de auxílio estudantil.

 

O governo cita preocupações com a "posição financeira" da instituição de ensino superior, a mais antiga e rica dos Estados Unidos. Ou seja: questiona a estabilidade financeira da universidade e exige provas de que Harvard não tem problemas do tipo, muito embora a instituição, que possui um fundo patrimonial de US$ 53 bilhões, nunca tenha sugerido que estivesse com grave dificuldade financeira.

O Departamento de Educação informou que colocou Harvard sob status de "monitoramento intensificado de caixa", o que significa que a universidade sediada em Cambridge, no estado de Massachusetts, precisará usar seus próprios fundos para pagar o auxílio estudantil federal antes de sacar recursos do departamento.

O órgão também está buscando que Harvard apresente uma carta de crédito de US$ 36 milhões -cerca de 30% da ajuda financeira federal direcionada à universidade no último ano- para garantir que suas obrigações financeiras sejam cumpridas, em meio a uma série de investigações que têm a instituição como alvo.

O Departamento de Educação, em uma outra carta a Harvard, advertiu que seu Escritório de Direitos Civis pode tomar medidas adicionais contra a universidade, a menos que ela forneça mais informações para avaliar se a instituição está considerando ilegalmente a raça como critério de seu processo de admissão de estudantes.

Harvard não respondeu a um pedido de comentário da agência Reuters.

A universidade, no entanto, tem realizado demissões e cortes de gastos nos últimos meses, depois que a gestão Trump lançou uma campanha para usar o financiamento federal como alavanca para forçar mudanças em Harvard e outras universidades -que o presidente acusa de estarem dominadas por ideologias antissemitas e de extrema esquerda.

Em julho, Harvard afirmou que o impacto combinado das recentes ações federais em seu orçamento poderia se aproximar de US$ 1 bilhão anualmente.
A universidade processou o governo por algumas dessas ações, levando um juiz a decidir neste mês que o governo havia encerrado ilegalmente mais de US$ 2 bilhões em bolsas de pesquisa concedidas a Harvard.

A Casa Branca tem pressionado Harvard a fazer um acordo. O presidente, durante uma reunião recente de gabinete, disse que Harvard deveria pagar "nada menos que US$ 500 milhões", pois a universidade "tem sido muito ruim".
Reservadamente, segundo o jornal The New York Times, a universidade considera um acordo, mas até o momento tem resistido à pressão do governo federal. Harvard critica as ações retaliatórias do governo Trump contra a universidade por defender seus direitos.

EUA liberam visto de Padilha para acompanhar Lula em evento da ONU

EUA liberam visto de Padilha para acompanhar Lula em evento da ONU

Padilha foi escalado para integrar a comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que viaja aos Estados Unidos para a Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), em meio a um período de tensão entre os governos brasileiro e norte-americano

Agência Brasil | 18:35 - 18/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você