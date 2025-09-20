Ataque cibernético afeta aeroportos europeus

© Carsten Koall/picture alliance via Getty Images

Um ataque cibernético a um fornecedor de serviços de check-in e embarque está interrompendo as operações de vários aeroportos europeus, incluindo Londres, no Reino Unido, Bruxelas, na Bélgica, e Berlim, na Alemanha.

Segundo a agência de notícias Reuters, que cita os operadores dos aeroportos de Heathrow (Londres), Bruxelas e Berlim, o ataque está causando atrasos e cancelamentos de voos.

Em Bruxelas, por exemplo, o ataque deixou os sistemas automatizados fora de operação, permitindo apenas os procedimentos manuais de check-in e embarque.

“Isso tem um grande impacto na programação dos voos e, infelizmente, vai provocar atrasos e cancelamentos”, informou o Aeroporto de Bruxelas em comunicado, garantindo que “o fornecedor de serviços está trabalhando ativamente no problema e tentando resolvê-lo o mais rápido possível”.

De acordo com o portal do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, um voo da TAP que deveria partir da capital portuguesa com destino a Bruxelas às 07h15 já foi cancelado.

Outro voo, com partida de Bruxelas e aterrissagem prevista em Lisboa às 13h45, também foi cancelado.

Em Londres, o Aeroporto de Heathrow também alertou para atrasos causados por “um problema técnico” em um fornecedor externo.

Passageiros com voos marcados para este sábado estão sendo aconselhados a confirmar sua viagem junto às companhias aéreas antes de se dirigir ao aeroporto.

Collins Aerospace, which provides check-in and boarding systems for several airlines across multiple airports globally, is experiencing a technical issue that may cause delays for departing passengers.



While the provider works to resolve the problem quickly, we advise… pic.twitter.com/f68e9CbIlu — Heathrow Airport (@HeathrowAirport) September 20, 2025

Já o Aeroporto de Berlim informou que, “devido a um problema técnico em um fornecedor de sistemas que opera em toda a Europa, o tempo de espera no check-in está aumentando”.

“Estamos trabalhando em uma solução rápida”, disse o aeroporto.

