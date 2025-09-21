Imigrantes: "Queremos que a Venezuela aceite prisioneiros"

© Lusa

"Queremos que a Venezuela aceite imediatamente todos os prisioneiros e pacientes de hospitais psiquiátricos (...) que os líderes venezuelanos forçaram a entrar nos Estados Unidos", escreveu o presidente norte-americano na Truth Social, rede social que o republicano controla, acrescentando: "Façam-nos sair do nosso país imediatamente, ou o preço que vocês pagarão será incalculável".

Donald Trump, que colocou os Estados Unidos em uma luta implacável contra a imigração ilegal ao intensificar as expulsões, aumentou recentemente a pressão diplomática e militar sobre a Venezuela.

Os EUA destacaram, oficialmente para uma operação antidrogas, vários navios de guerra no Caribe e 10 caças F-35 em Porto Rico, território ligado aos Estados Unidos na região.

Washington acusa o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e seu governo de liderarem uma ampla organização de tráfico de drogas para os Estados Unidos, e anunciou recentemente a destruição de várias embarcações de “narcoterroristas”.

Caracas nega veementemente essas acusações e, em resposta ao destacamento norte-americano considerado uma “ameaça militar”, iniciou exercícios militares na ilha caribenha de La Orchila, a cerca de 65 quilômetros do continente venezuelano.

Nicolás Maduro, cujo governo não é reconhecido pelos Estados Unidos, denunciou “um plano imperial para promover uma mudança de regime” com o objetivo de “roubar o petróleo” do país. Seu ministro da Defesa classificou a ação como uma “guerra não declarada”.

