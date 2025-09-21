CEO de empresa de tecnologia morre ao despencar de pico com geleira

© Reprodução/X

O argentino Matías Augusto Travizano, de 46 anos, CEO da empresa de tecnologia GranData, com sede em São Francisco, morreu após despencar mais de 900 metros no Monte Shasta, na Califórnia (EUA). O acidente ocorreu em 12 de setembro, quando Travizano iniciava a descida do pico de 4.268 metros.

Segundo informações do San Francisco Chronicle, o empresário teria se desviado acidentalmente da rota principal e acabou preso na Geleira Wintun, a cerca de 4.160 metros de altura. O local é conhecido por sua inclinação extrema e demanda técnicas de escalada avançadas. Travizano estava acompanhado de outro alpinista, ainda não identificado, que relatou os momentos que antecederam a tragédia.

Os dois tentaram descer pela trilha gelada para alcançar uma área mais segura. Nesse momento, o CEO teria escorregado e caído cerca de 90 metros, aparentemente perdendo a consciência por 10 minutos. O companheiro tentou ajudá-lo, mas, ao recobrar os sentidos, Travizano caiu novamente — desta vez de uma altura muito maior — e desapareceu da vista.

Equipes da Patrulha Rodoviária da Califórnia localizaram o corpo na base da geleira com apoio de helicópteros. Segundo o gabinete do xerife do condado de Siskiyou, mesmo a rota Clear Creek, considerada uma das mais seguras para alcançar o cume, pode se tornar perigosa em condições de baixa visibilidade. Alpinistas desorientados frequentemente acabam em áreas íngremes, onde há maior risco de acidentes.

Formado em Física, Travizano fundou a GranData, especializada em análise de dados e tecnologia blockchain. Ele também atuava como conselheiro governamental na Argentina e, em 2024, ajudou a organizar a primeira viagem oficial do presidente Javier Milei ao Vale do Silício.

Em quatro dias, Milei se reuniu com líderes como Tim Cook (Apple), Sundar Pichai (Google), Sam Altman (OpenAI), Mark Zuckerberg (Meta) e Elon Musk (Tesla e SpaceX).

Descrito por amigos como afetuoso, bem-humorado e dedicado à família, Travizano deixa um filho, Kai, com menos de um ano de idade.

Leia Também: Imigrantes: "Queremos que a Venezuela aceite prisioneiros"