Reino Unido, Austrália e Canadá reconhecem Estado da Palestina

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, anunciou neste domingo que “o Reino Unido reconhece formalmente o Estado da Palestina”. O anúncio foi feito pouco depois de Canadá e Austrália também declararem o mesmo.

“Hoje, para reacender a esperança de paz para palestinos e israelenses, e de uma solução de dois Estados, o Reino Unido reconhece formalmente o Estado da Palestina”, afirmou Starmer em um vídeo divulgado nas redes sociais.

Ele defendeu que o país “está agindo para manter viva a possibilidade de paz e de uma solução de dois Estados”.

“Isso significa um Israel seguro e protegido, juntamente com um Estado palestino viável — neste momento, não temos nenhum dos dois”, explicou, acrescentando que o momento de reconhecer a Palestina “chegou”. Starmer revelou que se reuniu com famílias britânicas de reféns do grupo Hamas em Gaza e viu “a tortura que sofrem todos os dias”, pedindo a libertação imediata deles.

Today, to revive the hope of peace for the Palestinians and Israelis, and a two state solution, the United Kingdom formally recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/yrg6Lywc1s — Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 21, 2025

E completou: “Nosso apelo por uma solução genuína de dois Estados é exatamente o oposto da visão odiosa do Hamas. Essa solução não é uma recompensa para o Hamas”.

O primeiro-ministro britânico já havia declarado, em julho, que Londres reconheceria o Estado da Palestina caso Israel não assumisse uma série de compromissos, incluindo a implementação de um cessar-fogo na Faixa de Gaza.

Canadá e Austrália também anunciam reconhecimento do Estado Palestino

“O Canadá reconhece o Estado da Palestina e oferece sua parceria na construção da promessa de um futuro pacífico tanto para o Estado da Palestina quanto para o Estado de Israel”, anunciou o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, em comunicado.

Quase ao mesmo tempo, a Austrália fez o mesmo anúncio, reconhecendo “as aspirações legítimas e de longa data do povo palestino a um Estado próprio”, conforme declaração conjunta do primeiro-ministro Anthony Albanese e da ministra das Relações Exteriores, Penny Wong.

Esses países se juntam a Portugal, que também fará neste domingo o reconhecimento oficial do Estado da Palestina, durante uma cerimônia em Nova York.

A declaração será feita pelo ministro das Relações Exteriores, Paulo Rangel, na missão de Portugal junto à ONU, às 15h15 locais (20h15 em Lisboa).

O anúncio ocorrerá ainda antes da conferência desta segunda-feira, organizada pela França e pela Arábia Saudita na sede das Nações Unidas, sobre a solução de dois Estados.

Vale destacar que cerca de três quartos dos 193 países-membros da ONU já reconhecem o Estado Palestino, proclamado pela liderança palestina no exílio em 1988.

Netanyahu alerta que “criação de Estado Palestino colocaria existência de Israel em risco”

Enquanto diversos países reconhecem a Palestina, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que a criação de um Estado Palestino colocaria em risco a existência de Israel e prometeu combater esses apelos na Assembleia Geral da ONU.

“Teremos de lutar na ONU e em todos os outros fóruns contra a propaganda enganosa contra nós e contra os apelos pela criação de um Estado Palestino, que colocaria em risco nossa existência e constituiria uma recompensa absurda ao terrorismo”, declarou.

“A comunidade internacional ouvirá nossa posição sobre esse assunto nos próximos dias”, disse Netanyahu antes de uma reunião do Conselho de Ministros, segundo a agência France-Presse (AFP).

Israel mantém uma ofensiva militar de larga escala na Faixa de Gaza em resposta ao ataque do Hamas em outubro de 2023. O grupo extremista controla o enclave desde 2007.

O ataque do Hamas deixou cerca de 1.200 mortos e 251 reféns.

Desde então, mais de 65 mil palestinos foram mortos na Faixa de Gaza, onde Israel enfrenta acusações de genocídio e de usar a fome como arma de guerra.

Israel nega tais acusações, mesmo após a ONU declarar, em agosto, que o norte da Faixa de Gaza enfrenta fome — algo inédito no Oriente Médio.

