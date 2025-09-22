Macron declara que França reconhece oficialmente Estado da Palestina

© <p>Getty Images</p>

SÃO PAULO, SP, E BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou nesta segunda-feira (22) que a França agora reconhece o Estado da Palestina, oficializando anúncio feito em julho de que reconheceria a Palestina durante a reunião da ONU.

Macron deu a declaração durante evento sobre o fim do conflito no Oriente Médio e a solução de dois Estados na região de Israel-Palestina. O evento é presidido pela França e pela Arábia Saudita, e não tem a presença de Israel e Estados Unidos, contrários à proposta de reconhecimento da Palestina e do estabelecimento da solução de dois Estados.

"Esse reconhecimento é uma forma de afirmar que o povo palestino não é só mais um povo", disse Macron, sob aplausos dos presentes no salão da Assembleia-Geral das Nações Unidas. "É um povo com história e dignidade, e o reconhecimento de seu Estado não subtrai nada do povo de Israel."

A oficialização da posição de Paris ocorre um dia após decisões no mesmo sentido tomadas por Austrália, Canadá, Portugal e Reino Unido, que oficializaram o reconhecimento da Palestina neste domingo (21).

A França, além de ser agora o terceiro país do G7 -junto de Reino Unido e Canadá- a reconhecer a Palestina, concede peso a sua mudança de posição porque é o país com a maior comunidade judaica e, ao mesmo tempo, a maior comunidade árabe na Europa.

Em seu discurso, o presidente francês anunciou que seu país abrirá uma embaixada na Palestina "assim que os reféns do Hamas forem devolvidos e um cessar-fogo for assinado".

"Depende da liderança Palestina, e do Estado palestino, dar ao seu povo, traumatizado por décadas de ocupação, a esperança de um sistema democrático", disse Macron, que citou compromissos que o presidente da Autoridade Nacional Palestina, que tiveram a concordância de Mahmoud Abbas -cujo visto foi negado pelo governo de Donald Trump e, por isso, não estava presente.

"Estado soberano e desmilitarizado, reconhecido por Israel em uma região que finalmente verá a paz. Espero que parceiros árabes reconheçam a existência de Israel e normalizem relações assim que o Estado palestino for estabelecido", afirmou Macron.

Após fala de Macron, o ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, o príncipe Faisal bin Fahran Al Saud, condenou o ataque de Israel contra o Qatar em seu discurso.

O membro da família real saudita disse que a solução de dois Estados é a única que trará paz na região e que, ao enfraquecer essa possibilidade, Tel Aviv coloca em perigo a estabilidade de todo o Oriente Médio.