Assembleia-Geral da ONU tem discursos de Lula e Trump e começa às 10h

Lula abre os discursos da Assembleia-Geral da ONU nesta terça-feira (23), seguido por Donald Trump, mantendo a tradição de Brasil e EUA iniciarem as falas dos chefes de Estado desde 1955. A sessão contará ainda com líderes de mais de 30 países

Folhapress
23/09/2025 08:20 ‧ há 2 horas por Folhapress

Mundo

Lula

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será o primeiro líder a discursar na Assembleia-Geral da ONU nesta terça-feira (23), de acordo com a tradição segundo a qual o Brasil abre as falas dos chefes de Estado. Em seguida, seu homólogo americano, Donald Trump, falará na tribuna, seguindo a ordem que se repete desde 1955, com algumas raras exceções.

 

Antes do brasileiro, falam o secretário-geral da ONU, António Guterres, e a presidente da Assembleia-Geral, Annalena Baerbock.
Confira a ordem dos discursos abaixo:

Manhã
- Secretário-geral da ONU, António Guterres
- Presidente da Assembleia-Geral, Annalena Baerbock
- Brasil
- EUA
- Indonésia
- Turquia
- Peru
- Jordânia
- Coreia do Sul
- Qatar
- Suriname
- Lituânia
- Portugal
- Uruguai
- Eslovênia
- Egito
- Cazaquistão
- África do Sul
- Uzbequistão

Tarde
- Mongólia
- Turcomenistão
- Chile
- Tadjiquistão
- Líbano
- França
- Quirguistão
- El Salvador
- Polônia
- Moçambique
- México
- Vietnã
- Angola
- Romênia
- Marrocos
- Maldivas
- Iraque
- Finlândia
- Bósnia-Herzegovina

