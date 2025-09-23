Notícias ao Minuto
Trump falará em 'retorno da força' dos EUA em discurso na ONU, diz secretária de imprensa

Lula abre os discursos da Assembleia-Geral da ONU nesta terça-feira (23), seguido por Donald Trump, mantendo a tradição de Brasil e EUA iniciarem as falas dos chefes de Estado desde 1955. A sessão contará ainda com líderes de mais de 30 países

© Getty

Folhapress
23/09/2025 13:30 ‧ há 2 horas por Folhapress

Mundo

ONU

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A secretária de imprensa do governo Donald Trump, Karoline Leavitt, afirmou que o presidente americano vai ressaltar o "retorno da força" do país em seu primeiro discurso do segundo mandato para a Assembleia-Geral da ONU. Trump falará logo após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

 

Outro ponto central, segundo Leavitt, será uma "fala dura" sobre o que chamou de "fracassos do globalismo" -termo usado pela direita americana para criticar esforços de cooperação internacional e multilateralismo.

Folhapress | 08:20 - 23/09/2025

