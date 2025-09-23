Trump falará em 'retorno da força' dos EUA em discurso na ONU, diz secretária de imprensa

© Getty

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A secretária de imprensa do governo Donald Trump, Karoline Leavitt, afirmou que o presidente americano vai ressaltar o "retorno da força" do país em seu primeiro discurso do segundo mandato para a Assembleia-Geral da ONU. Trump falará logo após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Outro ponto central, segundo Leavitt, será uma "fala dura" sobre o que chamou de "fracassos do globalismo" -termo usado pela direita americana para criticar esforços de cooperação internacional e multilateralismo.