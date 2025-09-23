Notícias ao Minuto
Macron é 'barrado' pela polícia de Nova York por causa de... Trump

O francês reagiu a situação com bom humor, ligou para o presidente norte-americano e depois disso seguiu tranquilamente a pé pelas ruas da cidade de Nova York

Macron é 'barrado' pela polícia de Nova York por causa de... Trump Vídeo
Rafael Damas
23/09/2025 14:12 ‧ há 1 hora por Rafael Damas

Mundo

Vídeo Viral

O presidente da França, Emmanuel Macron, passou por um momento cômico durante a sua visita a Nova York, nos Estados Unidos, na noite desta segunda-feira (22).

 

Macron saía da sede da Organização das Nações Unidas (ONU) quando foi interpelado por um policial, que o impediu de atravessar uma rua.

O agente fazia parte da equipe de segurança que seguia a comitiva de Donald Trump. O carro onde estava o presidente dos EUA ia passar momentos depois, estando por isso a vedação a circulação de pessoas na rua.

Entre eles estava, contudo, uma figura igualmente importante e que acabou por encarar toda a situação com... bastante bom-humor.

O presidente de França pegou no telefone e ligou diretamente para o responsável pela sua situação.

"Adivinha: estou parado porque a estrada está toda fechada à espera que você passe", pode se ouvir Macron dizendo a Trump pelo telefone, em um momento captado em vídeo e que pode ver na galeria acima.

Depois do fim de todo o aparato, Macron prosseguiu o seu caminho a pé, sendo parado por vários pedestres.

Emmanuel Macron se encontra nos EUA, onde participou na Conferência Internacional para a Solução Pacífica da Questão da Palestina e Implementação da Solução de Dois Estados.

 
Nova Iorque acolhe Conferência para a Solução de Dois Estados 

A Conferência Internacional para a Solução Pacífica da Questão da Palestina e Implementação da Solução de Dois Estados, copresidida pela França e Arábia Saudita, decorreu em Nova York, na qual vários países reconhecerão o Estado palestino.

Na conferência, a França reconheceu formalmente o Estado da Palestina, uma decisão para promover a paz entre israelitas e palestinos, anunciou o Presidente francês, Emmanuel Macron, perante as Nações Unidas.

"Chegou o momento (...). Declaro que hoje a França reconhece o Estado da Palestina", afirmou Macron, na abertura da conferência de alto nível sobre a solução dos dois Estados, copresidida por Paris e Riade. 

Macron sublinhou que estava sendo "fiel ao compromisso histórico da França" no Médio Oriente, onde reconhece que Paris tem "uma responsabilidade histórica".

"Devemos fazer tudo para preservar a possibilidade de uma solução de dois Estados, com Israel e a Palestina a viverem lado a lado em paz e segurança", acrescentou.

Macron anunciou também que será aberta uma embaixada francesa na Palestina condicionada à libertação de "todos os reféns" detidos pelo movimento islamita Hamas e a um "cessar-fogo" em Gaza.

França reconhece formalmente o Estado da Palestina: "Chegou o momento" 

A França reconheceu formalmente o Estado da Palestina, uma decisão para promover a paz entre israelitas e palestinos, anunciou o Presidente francês, Emmanuel Macron, perante as Nações Unidas.

Macron acrescentou ainda que o reconhecimento é também "uma derrota para o Hamas, bem como para todos aqueles que promovem o antissemitismo e alimentam obsessões anti-sionistas e que querem a destruição do Estado de Israel".

A tomada de posição da França é significativa, uma vez que o país é o que tem a maior comunidade judaica da Europa, por ser historicamente um dos mais firmes aliados de Israel e por ter um lugar permanente (e portanto poder de veto) no Conselho de Segurança da ONU, para além de ser uma das principais economias do mundo.

Macron anunciou também que mais cinco países se juntarão nas próximas horas ao reconhecimento do Estado palestino, como Bélgica, Malta, Luxemburgo, Andorra e São Marino.

No domingo, Portugal, Reino Unido, Canadá e Austrália formalizaram o reconhecimento do Estado da Palestina.

Hamas propõe aos EUA cessar-fogo de 60 dias em Gaza em troca de reféns

Hamas propõe aos EUA cessar-fogo de 60 dias em Gaza em troca de reféns

O grupo palestino apresentou a Donald Trump uma proposta de trégua em Gaza com a promessa de libertar metade dos reféns. A iniciativa surge em meio ao avanço militar israelense e ao reconhecimento internacional crescente do Estado palestino, intensificando pressões diplomáticas sobre o conflito

Notícias ao Minuto | 09:00 - 23/09/2025

