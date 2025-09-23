Presidente de Portugal defende reforma da ONU e pede papel maior para o Brasil

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu nesta terça-feira (23) a importância do multilateralismo e a necessidade de reformar as Nações Unidas em seu discurso na Assembleia-Geral da ONU, em Nova York.

Ele destacou que o Conselho de Segurança deve refletir a realidade política do século 21, ampliando a representação de países africanos e reconhecendo o papel de potências emergentes como Brasil e Índia, além de exigir maior transparência no processo decisório.

"É inaceitável que o uso do veto continue a paralisar a tomada de decisões", afirmou, ao mesmo tempo em que reiterou o apoio de Lisboa à candidatura portuguesa para integrar o Conselho de Segurança no biênio 2027-2028.

Marcelo também reforçou a posição de Portugal em favor do reconhecimento do Estado da Palestina, de um cessar-fogo imediato em Gaza, da libertação de reféns e da garantia de ajuda humanitária, ressaltando a urgência de condições políticas e econômicas para a coexistência de dois Estados soberanos.