Notícias ao Minuto
Procurar

Presidente de Portugal defende reforma da ONU e pede papel maior para o Brasil

Marcelo Rebelo de Sousa destacou que o Conselho de Segurança deve refletir a realidade política do século 21; o presidente também reforçou a posição de Portugal em favor do reconhecimento do Estado da Palestina

Presidente de Portugal defende reforma da ONU e pede papel maior para o Brasil

© Getty Images

Folhapress
23/09/2025 19:23 ‧ há 57 minutos por Folhapress

Mundo

Reunião

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu nesta terça-feira (23) a importância do multilateralismo e a necessidade de reformar as Nações Unidas em seu discurso na Assembleia-Geral da ONU, em Nova York.

 

Ele destacou que o Conselho de Segurança deve refletir a realidade política do século 21, ampliando a representação de países africanos e reconhecendo o papel de potências emergentes como Brasil e Índia, além de exigir maior transparência no processo decisório.

"É inaceitável que o uso do veto continue a paralisar a tomada de decisões", afirmou, ao mesmo tempo em que reiterou o apoio de Lisboa à candidatura portuguesa para integrar o Conselho de Segurança no biênio 2027-2028.

Marcelo também reforçou a posição de Portugal em favor do reconhecimento do Estado da Palestina, de um cessar-fogo imediato em Gaza, da libertação de reféns e da garantia de ajuda humanitária, ressaltando a urgência de condições políticas e econômicas para a coexistência de dois Estados soberanos.

Lula critica na ONU 'sanções arbitrárias' e diz que agressão ao Judiciário brasileiro é inaceitável

Lula critica na ONU 'sanções arbitrárias' e diz que agressão ao Judiciário brasileiro é inaceitável

As declarações foram feitas um dia após o governo Donald Trump ampliar as sanções a autoridades brasileiras em reação à condenação de Jair Bolsonaro (PL) a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado e outros quatro crimes correlatos

Folhapress | 15:12 - 23/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você