Trump muda de tom de novo e agora diz que Ucrânia pode recuperar território tomado pela Rússia

© <p>Getty Images</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mudou o tom novamente sobre a guerra no Leste Europeu e disse acreditar que a Ucrânia pode recuperar, com o apoio da Otan e da Europa, o território tomado pela Rússia desde a invasão -hoje, Moscou controla cerca de 20% do território ucraniano, incluindo a península da Crimeia, e vem avançando lentamente nos últimos meses sobre posições de Kiev.

O republicano fez um post na rede Social Truth nesta terça-feira (23), logo após um encontro com o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, nos bastidores da Assembleia-Geral da ONU, em Nova York, onde fez um discurso afirmando ter acreditado que acabar com a Guerra da Ucrânia seria fácil por causa de sua relação com Vladimir Putin.

"Depois de conhecer e entender completamente a situação militar e econômica da Ucrânia e da Rússia e, após ver os problemas econômicos que isso está causando à Rússia, acredito que a Ucrânia, com o apoio da União Europeia, esteja em posição de lutar e VENCER, recuperando toda a Ucrânia em sua forma original", escreveu Trump.

"Com tempo, paciência e o apoio financeiro da Europa e, em particular, da Otan, restabelecer as fronteiras originais de onde essa guerra começou é uma opção muito real", disse ainda.

Na reunião com Trump, Zelenski pediu que seja aumentada a pressão sobre a Rússia, e disse que suas Forças Armadas estão em condição de conter o avanço de Moscou no leste de seu país.

"Precisamos de mais pressão, mais sanções agora, com os Estados Unidos, antes de tudo, e a Europa", afirmou o ucraniano, acrescentando que queria falar sobre o pedido de Trump para que países europeus deixem de comprar combustível russo e dizendo acreditar que a economia russa está indo "muito mal".

O presidente ucraniano disse ainda acreditar que a nova fala de Trump representa uma mudança importante na política externa americana e que os EUA estariam dispostos a oferecer garantias de segurança à Ucrânia ao fim da guerra.

Mais cedo, em seu discurso na ONU, Trump ameaçou a Rússia com sanções econômicas, mas disse que queria que os aliados dos EUA adotassem os mesmos passos. O americano criticou algumas nações europeias por continuarem comprando gás e petróleo russo apesar da guerra.

"De todas as sete guerras que interrompi", disse Trump no discurso, em referência a conflitos que afirma ter mediado, "achei que este seria o mais fácil, graças à minha relação com o presidente Putin, que sempre foi boa. Mas, nas guerra, você nunca sabe o que vai acontecer. Sempre tem muitas surpresas".

Em reação à fala do americano, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse nesta terça que quer que a Europa pare de comprar petróleo da Rússia até o fim do ano. "Trump está absolutamente certo. Estamos trabalhando nisso", afirmou.