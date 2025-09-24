Supertufão Ragasa ameaça China após deixar mortos em Taiwan e Filipinas

© Getty

O supertufão Ragasa, considerado a tempestade mais poderosa registrada no planeta em 2025, avançou nesta quarta-feira (horário local) pela região do sul da China, passando próximo a Macau e Hong Kong, após provocar pelo menos 14 mortes em Taiwan e três nas Filipinas.

Às 10h locais (23h em Brasília), o Ragasa estava a cerca de 100 km a sudoeste de Macau, com rajadas de vento de até 146 km/h nas pontes que ligam a península às ilhas de Taipa e Coloane. As conexões com Hong Kong e Hengqin também foram interrompidas, assim como as ligações marítimas e fronteiras.

[Legenda]© Getty

As autoridades de Macau elevaram o alerta para o nível 10, o máximo da escala de tempestades tropicais, e emitiram aviso vermelho para risco de inundações em áreas baixas. A Companhia de Eletricidade de Macau anunciou cortes preventivos de energia em diversos bairros para evitar acidentes.

Com o avanço da água, o governo ordenou a evacuação das zonas de maior risco, e mais de 600 pessoas já estavam em abrigos até o fim da manhã. Serviços de abastecimento de água recomendaram que edifícios altos enchessem seus reservatórios antes de cortes de energia.

[Legenda]© Getty

Em Hong Kong, ventos fortes derrubaram árvores e arrancaram parte do telhado de uma passagem para pedestres. Treze pessoas ficaram feridas e receberam atendimento hospitalar. O território emitiu alerta máximo pela segunda vez este ano, algo inédito desde o início dos registros em 1946.

[Legenda]© Getty

Casinos em Macau, capital mundial do jogo, também receberam ordens de suspender atividades e adotar medidas de segurança.

Segundo o Centro Meteorológico Nacional da China, o Ragasa é comparável a tufões históricos como Mangkhut (2018) e Hato (2017). Mais de 1 milhão de pessoas já foram realocadas na província de Guangdong, vizinha a Hong Kong e Macau.

A previsão é que o Ragasa atinja a costa entre Taishan e Zhanjiang entre a tarde e a noite desta quarta. Escolas, fábricas e transportes públicos foram suspensos em várias cidades do sul do país.

O tufão passou na terça-feira pelo norte das Filipinas, onde deixou três mortos, cinco desaparecidos e mais de 17,5 mil desalojados. Em Taiwan, pelo menos 14 pessoas morreram e 18 ficaram feridas após enchentes e deslizamentos de terra provocados por chuvas intensas.

Tufões são comuns no sudeste da China e em Taiwan durante o verão e o outono, quando as águas quentes do Pacífico favorecem a formação de ciclones tropicais.

[Legenda]© Getty