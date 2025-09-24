Avião com ministra espanhola sofre tentativa de interferência russa

© Getty Images/Mateo Lanzuela/Europa Press

Um avião da Força Aérea da Espanha que transportava a ministra da Defesa, Margarita Robles, sofreu tentativa de interferência no sistema de GPS enquanto sobrevoava a Lituânia. A informação foi divulgada pelo jornal espanhol ABC.

O episódio envolveu um Airbus A330 militar, que não chegou a sofrer consequências porque a aeronave opera também com orientação via satélite militar. Segundo o portal OK Diario, a interferência ocorreu quando o avião passou pelo espaço aéreo de Kaliningrado, território russo situado entre a Polônia e a Lituânia.

De acordo com relatos, o comandante minimizou o incidente e explicou que situações semelhantes são comuns nessa região, tanto em voos civis quanto militares.

Além da ministra, estavam a bordo jornalistas e familiares de militares do Destacamento VILKAS, unidade responsável pela vigilância aérea dos países bálticos (Estônia, Letônia e Lituânia). O grupo acompanharia a agenda de Robles em uma base militar na Lituânia, onde ela se encontraria com a ministra da Defesa local. A reunião integra as ações coordenadas da OTAN para dissuadir forças russas.

Caso semelhante com Von der Leyen

No início deste mês, um episódio parecido foi registrado em um voo da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. O GPS da aeronave apresentou falhas ao se aproximar do aeroporto de Plovdiv, na Bulgária.

Segundo a Comissão Europeia, autoridades locais suspeitam que a interferência foi deliberada e atribuída à Rússia. Apesar do contratempo, o avião conseguiu pousar em segurança, mas precisou utilizar mapas físicos após sobrevoar a região por cerca de uma hora.