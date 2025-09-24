Autoridades de 40 países apreendem 450 milhões de dólares em cibercrime

© Lusa

Autoridades de 40 países e territórios apreenderam cerca de 450 milhões de dólares em dinheiro e bens ligados a crimes cibernéticos e lavagem de dinheiro em uma operação coordenada pela Interpol, informou nesta quarta-feira (24) a agência policial internacional.

Batizada de Operação Haechi VI, a ação foi realizada entre abril e agosto e contou com a participação de países como Argentina, Brasil, China, Alemanha, Índia, Portugal, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos. O foco foram sete tipos de crimes financeiros cometidos online.

Entre eles estão golpes de correio de voz, fraudes românticas, extorsão digital, fraudes de investimento, lavagem de dinheiro obtido por jogos de azar ilegais, falsificação de e-mails corporativos e fraudes em comércio eletrônico.

Foram recuperados US$ 342 milhões em diferentes moedas e US$ 97 milhões em ativos físicos e virtuais. Um dos instrumentos usados foi o Sistema de Intervenção Rápida de Pagamentos da Interpol, criado em 2022 para bloquear recursos ilícitos.

Graças a esse sistema, foi possível interceptar 6,6 bilhões de wons sul-coreanos (cerca de US$ 3,9 milhões) enviados para uma conta em Dubai, após uma siderúrgica da Coreia do Sul perceber que documentos de embarque haviam sido falsificados.

O chefe do centro de combate a crimes financeiros e corrupção da Interpol, Theos Badege, destacou que “embora muitas pessoas acreditem que fundos perdidos em fraudes são irrecuperáveis, os resultados da Operação Haechi demonstram que a recuperação é possível”.





