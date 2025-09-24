Notícias ao Minuto
Procurar

Cratera em rua de Bangkok 'engole' carros perto de hospital

A cratera de 50 metros de profundidade provocou evacuações e fechamento de ruas ao redor do Hospital Vajira, na capital tailandesa

Anterior Seguinte
Galeria

17 Fotos

Notícias ao Minuto

Galeria

© Getty Images

Notícias ao Minuto
24/09/2025 14:12 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Mundo

Tailândia

Um buraco de 50 metros de profundidade se abriu em frente a um hospital de Bangkok, na manhã de quarta-feira (24), 'engolindo' carros e postes de eletricidade, em um desabamento que chocou os habitantes locais. A causa está relacionada a construção de uma estação ferroviária subterrânea próxima.

 

As autoridades da cidade fecharam as ruas ao redor do Hospital Vajira, na Samsen Road, no centro histórico da cidade, por volta das 7h00 (hora local), quando a cratera apareceu. Canalizações ficaram destruídas e expeliram água com forte pressão, ao mesmo tempo que cabos elétricos derrubados emitiam faíscas perigosas.

Pacientes e moradores de apartamentos próximos foram evacuados quando o buraco – que media aproximadamente 30 por 30 metros de largura e 50 metros de profundidade – apareceu em frente ao hospital público.

O National News Bureau of Thailand (NBT), órgão estatal, em comunicado, citado pelo South Morning China Post, referiu que a cratera estava se expandindo, mas que não há relatos de feridos.

"Equipes de emergência e de engenharia estão no local trabalhando para estabilizar a área e evitar maiores danos", disse a NBT, acrescentando que um posto de serviços públicos próximo foi encerrado porque o buraco aumentou provocando "riscos à infraestrutura e preocupações para passageiros e pedestres".

O buraco apareceu ao mesmo tempo que Bangkok se prepara para mais chuvas fortes, quando o supertufão Ragasa atingir o Delta do Rio Mekong (um grande labirinto de rios, pântanos e ilhas onde há mercados flutuantes e vilarejos cercados por arrozais) nos próximos dias.

O governador de Bangkok, Chadchart Sittipun, foi até o local para avaliar a situação, disse a Administração Metropolitana. 

Vale lembrar que Bangkok foi construída em uma planície de inundação e os seus solos argilosos são frequentemente responsabilizados pelo rótulo de "cidade afundando", que os engenheiros urbanos dizem ter sido exacerbado pelo desenvolvimento descontrolado da cidade, que sobrecarregou a rede de drenagem da capital.

Veja as imagens na galeria. 

Supertufão Ragasa ameaça China após deixar mortos em Taiwan e Filipinas

Supertufão Ragasa ameaça China após deixar mortos em Taiwan e Filipinas

Com ventos acima de 140 km/h, o Ragasa forçou evacuações, cortes de energia e suspensão de transportes no sul da China. Antes, deixou 14 mortos em Taiwan e três nas Filipinas. Autoridades chinesas o classificam como a tempestade mais forte de 2025

Notícias ao Minuto | 05:05 - 24/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você

Mais lidas

1

esporte

Justiça

Ex-Seleção Brasileira deve R$ 1 milhão de pensão e tem prisão decretada

2

brasil

Pantanal

Avião cai no Pantanal e mata 4, entre eles documentarista e arquiteto

3

fama

Gabriela Duarte

Gabriela Duarte reposta vídeo chamando Gil, Caetano e Chico de decadentes

4

fama

Justiça

Polícia descobre foto íntima entre D4vd e menor morta encontrada em seu carro

5

fama

Carnaval

'É muita hipocrisia', diz Carol Castro sobre coroação de Virginia na Grande Rio

6

mundo

Tailândia

Cratera em rua de Bangkok 'engole' carros perto de hospital

7

fama

Violência

Diogo Melim e esposa sofrem assalto à mão armada no Rio de Janeiro

8

esporte

Renato Gaúcho

Renato Gaúcho pede demissão após eliminação do Fluminense no Maracanã

9

lifestyle

Saúde

Mau hálito persistente pode ser sinal de alerta; entenda

10

economia

Trump -Lula

Banqueiros recebem reunião de Trump e Lula com alívio e veem menor 'risco Magnitsky'