Precisamos de força e armas, só direito internacional não basta, diz Zelenski na ONU

© Leon Neal/Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, afirmou nesta quarta-feira (24), em discurso na Assembleia-Geral da ONU, que a garantia de segurança de seu país passa por "força e armas". "Só direito internacional não basta", disse o líder, em referência à guerra iniciada com a invasão da Rússia em fevereiro de 2022.

A fala ocorre um dia após uma nova reviravolta na retórica do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o conflito. Nesta terça (23), após discursar na cúpula, o republicano disse acreditar que a Ucrânia pode recuperar, com o apoio da Otan e da Europa, o território tomado pela Rússia.

Trump mudou de tom sobre a guerra no Leste Europeu por meio de um post na rede social Truth Social após se encontrar com Zelenski, nos bastidores da Assembleia-Geral da ONU, em Nova York. Em seu discurso, ele admitiu ter acreditado que acabar com o conflito seria fácil em razão de sua relação com seu homólogo russo, Vladimir Putin.

"Depois de conhecer e entender completamente a situação militar e econômica da Ucrânia e da Rússia e, após ver os problemas econômicos que isso está causando à Rússia, acredito que a Ucrânia, com o apoio da União Europeia, esteja em posição de lutar e vencer, recuperando toda a Ucrânia em sua forma original", escreveu Trump, chamando o histórico adversário dos EUA de "tigre de papel".

Na reunião com Trump, Zelenski pediu mais pressão sobre a Rússia, e disse que suas Forças Armadas estão em condição de conter o avanço de Moscou no leste do país -hoje, Moscou controla cerca de 20% do território ucraniano, incluindo a península da Crimeia, e vem avançando lentamente nos últimos meses sobre posições de Kiev.

O líder ucraniano citou a reunião em seu discurso na plenária. "Ontem, eu tive um bom encontro com o presidente Trump, e também falei com outros líderes.

Juntos, podemos mudar muita coisa", afirmou, "mas, no fim, a paz depende de todos nós das Nações Unidas. Então, não fique em silêncio". "O quem tem de ser feito para deter Vladimir Putin precisa ser feito agora", continuou Zelenski, afirmando ainda que vivemos "a mais destrutiva corrida armamentista da história humana".

O Kremlin, por sua vez, reagiu nesta quarta à fala de Trump, afirmando ser um grande erro acreditar que a Ucrânia poderia recuperar o território perdido. Em uma entrevista à rádio russa RBC, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, disse que seu país "não é um tigre, está mais associado a um urso". "Ursos de papel não existem", continuou.