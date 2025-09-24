Rei mais rico do mundo? Este monarca tem 17 mil casas, 52 barcos e 38 jatos

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O rei da Tailândia, Maha Vajiralongkorn, conhecido como Rama X, é considerado um dos monarcas mais ricos do planeta. Sua fortuna chega a US$ 43 bilhões. O valor combina herança, investimentos estratégicos e uma coleção impressionante de bens de luxo.

Grande parte dessa riqueza vem de propriedades de alto valor. Segundo o jornal espanhol As, Rama X é dono de 17 mil imóveis apenas em Bangkok, dentro de um território que chega a 16 mil acres em toda a Tailândia.

Esses ativos garantem aluguéis milionários e sustentam projetos imobiliários de alto padrão, ampliando o patrimônio do monarca. O rei também mantém participações estratégicas em setores-chave como telecomunicações, energia e indústria pesada, reforçando sua presença na economia nacional.

Luxo no ar, na terra e na água. O estilo de vida é marcado pelo excesso. Ainda segundo o As, Rama X possui 38 jatos privados, mais de 300 carros de luxo e 52 barcos luxuosos usados em cerimônias tradicionais. Entre as joias, destaca-se o diamante Golden Jubilee, de 545,67 quilates, descrito pela revista CEOWorld como "o maior e mais valioso diamante do mundo".

Mesmo com uma fortuna dessa escala, parte das propriedades do rei é isenta de impostos. De acordo com matéria da Reuters de 2019, a Tailândia aprovou regras que permitem a isenção para imóveis usados em atividades de Estado, cerimônias reais ou fins religiosos, o que reforça a proteção patrimonial da monarquia.

Apesar de o Grande Palácio em Bangkok ser a residência oficial, Rama X passa longos períodos na Alemanha. No país europeu, mantém uma casa particular, detalhe que alimenta a curiosidade sobre sua rotina.

DE HERDEIRO A ESTRATEGISTA

Rama X subiu ao trono em 2016, após a morte do pai, o rei Bhumibol Adulyadej, recebendo um imenso legado financeiro. Mas não ficou apenas com a herança: soube multiplicar a fortuna com investimentos certeiros. Desde jovem, teve formação militar na Austrália e no Reino Unido, tornou-se piloto de jatos e helicópteros e participou de missões de contrainsurgência.