Notícias ao Minuto
Procurar

Rei mais rico do mundo? Este monarca tem 17 mil casas, 52 barcos e 38 jatos

Maha Vajiralongkorn tem fortuna que chega a US$ 43 bilhões, valor proveniente de herança, investimentos estratégicos e uma coleção impressionante de bens de luxo

Rei mais rico do mundo? Este monarca tem 17 mil casas, 52 barcos e 38 jatos

© Getty Images

Folhapress
24/09/2025 19:35 ‧ há 2 horas por Folhapress

Mundo

Tailândia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O rei da Tailândia, Maha Vajiralongkorn, conhecido como Rama X, é considerado um dos monarcas mais ricos do planeta. Sua fortuna chega a US$ 43 bilhões. O valor combina herança, investimentos estratégicos e uma coleção impressionante de bens de luxo.

 

Grande parte dessa riqueza vem de propriedades de alto valor. Segundo o jornal espanhol As, Rama X é dono de 17 mil imóveis apenas em Bangkok, dentro de um território que chega a 16 mil acres em toda a Tailândia.

Esses ativos garantem aluguéis milionários e sustentam projetos imobiliários de alto padrão, ampliando o patrimônio do monarca. O rei também mantém participações estratégicas em setores-chave como telecomunicações, energia e indústria pesada, reforçando sua presença na economia nacional.

Luxo no ar, na terra e na água. O estilo de vida é marcado pelo excesso. Ainda segundo o As, Rama X possui 38 jatos privados, mais de 300 carros de luxo e 52 barcos luxuosos usados em cerimônias tradicionais. Entre as joias, destaca-se o diamante Golden Jubilee, de 545,67 quilates, descrito pela revista CEOWorld como "o maior e mais valioso diamante do mundo".

Mesmo com uma fortuna dessa escala, parte das propriedades do rei é isenta de impostos. De acordo com matéria da Reuters de 2019, a Tailândia aprovou regras que permitem a isenção para imóveis usados em atividades de Estado, cerimônias reais ou fins religiosos, o que reforça a proteção patrimonial da monarquia.

Apesar de o Grande Palácio em Bangkok ser a residência oficial, Rama X passa longos períodos na Alemanha. No país europeu, mantém uma casa particular, detalhe que alimenta a curiosidade sobre sua rotina.

DE HERDEIRO A ESTRATEGISTA

Rama X subiu ao trono em 2016, após a morte do pai, o rei Bhumibol Adulyadej, recebendo um imenso legado financeiro. Mas não ficou apenas com a herança: soube multiplicar a fortuna com investimentos certeiros. Desde jovem, teve formação militar na Austrália e no Reino Unido, tornou-se piloto de jatos e helicópteros e participou de missões de contrainsurgência.

Autoridades de 40 países apreendem 450 milhões de dólares em cibercrime

Autoridades de 40 países apreendem 450 milhões de dólares em cibercrime

A Operação Haechi VI reuniu autoridades de 40 países entre abril e agosto e mirou sete tipos de crimes financeiros virtuais, como fraudes românticas, golpes de investimento e lavagem de dinheiro. Foram apreendidos valores em diferentes moedas, além de ativos físicos e digitais

Notícias ao Minuto | 07:00 - 24/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você

Mais lidas

1

esporte

Justiça

Ex-Seleção Brasileira deve R$ 1 milhão de pensão e tem prisão decretada

2

brasil

Pantanal

Avião cai no Pantanal e mata 4, entre eles documentarista e arquiteto

3

fama

Gabriela Duarte

Gabriela Duarte reposta vídeo chamando Gil, Caetano e Chico de decadentes

4

fama

Carnaval

'É muita hipocrisia', diz Carol Castro sobre coroação de Virginia na Grande Rio

5

fama

Justiça

Polícia descobre foto íntima entre D4vd e menor morta encontrada em seu carro

6

fama

Violência

Diogo Melim e esposa sofrem assalto à mão armada no Rio de Janeiro

7

mundo

ONU

Lula diz que Trump foi mal informado sobre Brasil, mas química foi uma surpresa boa

8

mundo

Tailândia

Cratera em rua de Bangkok 'engole' carros perto de hospital

9

mundo

Guerra

Brasil vai cobrar ONU sobre criação de Estado palestino, diz Lula

10

politica

Eduardo Bolsonaro

Bolsonaristas minimizam gesto de Trump a Lula e buscam explicações