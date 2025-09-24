Notícias ao Minuto
Procurar

Brasil vai cobrar ONU sobre criação de Estado palestino, diz Lula

Lula disse na ONU defendeu que os demais países reconheçam a Palestina como Estado, disse que o povo palestino corre o risco de desaparecer e criticou o Hamas

Brasil vai cobrar ONU sobre criação de Estado palestino, diz Lula

© Getty

Agência Brasil
24/09/2025 21:24 ‧ há 56 minutos por Agência Brasil

Mundo

Guerra

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o Brasil vai cobrar da Organização das Nações Unidas (ONU) a criação de um Estado palestino. A afirmação foi feita nesta quarta-feira (24), durante entrevista coletiva à imprensa para fazer um balanço da participação do Brasil na Assembleia Geral da ONU, realizada nesta semana em Nova York.

 

Lula também voltou a afirmar que o que Israel está fazendo na Faixa de Gaza é um genocídio contra o povo palestino.

“Eu penso que o mundo inteiro já está tomado da percepção de que você não tem uma guerra em Gaza, você tem um genocídio de um exército fortemente preparado contra um povo indefeso, sobretudo mulheres e crianças”, disse Lula. 

“Da parte do Brasil, vamos cobrar a ONU para ela executar a decisão que foi tomada ontem”, continuou o presidente, referindo-se ao fato de que mais de 150 países apoiaram a criação de um Estado palestino.

A criação de um Estado palestino foi um dos principais temas abordados durante a assembleia. Enquanto Lula e dezenas de outros chefes de Estado defenderam a soberania do povo palestino em um território independente de Israel, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump se manifestou contrariamente.

Além disso, às vésperas da Assembleia, aliados históricos de Israel, como França, Canadá, Reino Unido, Austrália e Portugal, anunciaram o reconhecimento formal do Estado da Palestina.

“Esse genocídio só está acontecendo porque quem pode parar não tomou a atitude de parar. O Conselho de Segurança da ONU poderia ter tomado uma atitude mais forte. A mesma ONU que teve força para criar o Estado de Israel deveria ter força para criar o Estado palestino”, defendeu Lula. “A ONU tem documentos e decisão coletiva da sua maioria para chamar Israel da sua responsabilidade”, continuou.

Durante o seu discurso na Assembleia Geral da ONU, Lula defendeu que os demais países reconheçam a Palestina como Estado, disse que o povo palestino corre o risco de desaparecer e criticou o Hamas.

“Os atentados terroristas perpetrados pelo Hamas são indefensáveis sob qualquer ângulo. Mas nada, absolutamente nada, justifica o genocídio em curso em Gaza. Ali, sob toneladas de escombros, estão enterradas dezenas de milhares de mulheres e crianças inocentes. Ali também estão sepultados o direito internacional humanitário e o mito da superioridade ética do Ocidente.”

Fernanda Montenegro diz que Lula 'honrou o nosso Brasil' na Assembleia Geral da ONU

Fernanda Montenegro diz que Lula 'honrou o nosso Brasil' na Assembleia Geral da ONU

Presidente do Brasil abriu assembleia internacional nesta terça-feira (23), com críticas contra Donald Trump e também condenando o 'genocídio em Gaz'; Lula aproveitou o momento para falar também sobre a conferência do clima no Brasil

Folhapress | 18:48 - 24/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você

Mais lidas

1

esporte

Justiça

Ex-Seleção Brasileira deve R$ 1 milhão de pensão e tem prisão decretada

2

brasil

Pantanal

Avião cai no Pantanal e mata 4, entre eles documentarista e arquiteto

3

fama

Gabriela Duarte

Gabriela Duarte reposta vídeo chamando Gil, Caetano e Chico de decadentes

4

fama

Carnaval

'É muita hipocrisia', diz Carol Castro sobre coroação de Virginia na Grande Rio

5

fama

Justiça

Polícia descobre foto íntima entre D4vd e menor morta encontrada em seu carro

6

fama

Violência

Diogo Melim e esposa sofrem assalto à mão armada no Rio de Janeiro

7

mundo

ONU

Lula diz que Trump foi mal informado sobre Brasil, mas química foi uma surpresa boa

8

mundo

Tailândia

Cratera em rua de Bangkok 'engole' carros perto de hospital

9

mundo

Guerra

Brasil vai cobrar ONU sobre criação de Estado palestino, diz Lula

10

politica

Eduardo Bolsonaro

Bolsonaristas minimizam gesto de Trump a Lula e buscam explicações