Trump substitui retrato de Biden na Casa Branca por caneta automática

A substituição da imagem de Joe Biden por uma caneta automática reacendeu críticas de Donald Trump, que acusou o ex-presidente de não ter assinado decisões de fato. Biden rebateu, afirmando que todas as medidas de seu governo foram tomadas por ele

Trump substitui retrato de Biden na Casa Branca por caneta automática
Trump substitui retrato de Biden na Casa Branca por caneta automática

A substituição da imagem de Joe Biden por uma caneta automática reacendeu críticas de Donald Trump, que acusou o ex-presidente de não ter assinado decisões de fato. Biden rebateu, afirmando que todas as medidas de seu governo foram tomadas por ele

© Casa Branca/Instagram

© Casa Branca/Instagram

25/09/2025 04:52 ‧ há 2 horas por Notícias ao Minuto

Mundo

EUA

A Casa Branca apresentou nesta quarta-feira (24) a mais recente atualização da Parede da Fama Presidencial, exibida na residência oficial dos presidentes dos Estados Unidos. No espaço que antes trazia a foto de Joe Biden, antecessor de Donald Trump, agora aparece a imagem de uma caneta automática.

 

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra a galeria de ex-presidentes norte-americanos e, ao focar na moldura de Biden, surge a representação do dispositivo simulando sua assinatura. Trata-se de uma máquina capaz de segurar qualquer caneta e reproduzir assinaturas de forma programada.

Durante o mandato, Biden utilizou diversas vezes esse recurso para assinar documentos oficiais, prática que foi alvo de críticas de Donald Trump. O atual presidente acusava o democrata de não ter controle sobre o que assinava e chegou a questionar a validade de perdões concedidos na época.

“Foi usada ilegalmente. Ele nunca deu as ordens”, declarou Trump a jornalistas durante viagem ao Reino Unido. “Acho que um dos poucos atos que ele assinou de verdade foi o perdão ao próprio filho”, ironizou.

Em resposta, Biden rejeitou as acusações. “Fui eu quem tomou todas as decisões durante o meu mandato. Decretos, ordens executivas, legislações e proclamações foram assinados por minha determinação. Qualquer sugestão em contrário é absurda e falsa”, disse em comunicado à ABC News.

O uso da caneta automática, no entanto, não é novidade na política norte-americana. A prática já foi adotada por presidentes de ambos os partidos em situações específicas, principalmente para assinar documentos oficiais no Capitólio e na Casa Branca quando dificuldades motoras impediam a assinatura manual.

Lula diz que Trump foi mal informado sobre Brasil, mas química foi uma surpresa boa

Lula diz que Trump foi mal informado sobre Brasil, mas química foi uma surpresa boa

Lula e Trump tiveram um diálogo rápido nesta terça (23), o primeiro encontro dos dois desde que o americano tomou posse e posteriormente aplicou sanções ao país

Folhapress | 20:24 - 24/09/2025

