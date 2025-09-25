Trump substitui retrato de Biden na Casa Branca por caneta automática

© Casa Branca/Instagram

A Casa Branca apresentou nesta quarta-feira (24) a mais recente atualização da Parede da Fama Presidencial, exibida na residência oficial dos presidentes dos Estados Unidos. No espaço que antes trazia a foto de Joe Biden, antecessor de Donald Trump, agora aparece a imagem de uma caneta automática.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra a galeria de ex-presidentes norte-americanos e, ao focar na moldura de Biden, surge a representação do dispositivo simulando sua assinatura. Trata-se de uma máquina capaz de segurar qualquer caneta e reproduzir assinaturas de forma programada.

Durante o mandato, Biden utilizou diversas vezes esse recurso para assinar documentos oficiais, prática que foi alvo de críticas de Donald Trump. O atual presidente acusava o democrata de não ter controle sobre o que assinava e chegou a questionar a validade de perdões concedidos na época.

“Foi usada ilegalmente. Ele nunca deu as ordens”, declarou Trump a jornalistas durante viagem ao Reino Unido. “Acho que um dos poucos atos que ele assinou de verdade foi o perdão ao próprio filho”, ironizou.

Em resposta, Biden rejeitou as acusações. “Fui eu quem tomou todas as decisões durante o meu mandato. Decretos, ordens executivas, legislações e proclamações foram assinados por minha determinação. Qualquer sugestão em contrário é absurda e falsa”, disse em comunicado à ABC News.

O uso da caneta automática, no entanto, não é novidade na política norte-americana. A prática já foi adotada por presidentes de ambos os partidos em situações específicas, principalmente para assinar documentos oficiais no Capitólio e na Casa Branca quando dificuldades motoras impediam a assinatura manual.