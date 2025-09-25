Notícias ao Minuto
Marido de mulher 'flagrada' Coldplay também estava lá acompanhado

Nova reviravolta no caso que viralizou: Andrew Cabot, marido de Kristin, estava no mesmo show em que a ex-diretora de RH foi filmada com o CEO da Astronomer. Separados há semanas, ambos já seguiam novos rumos pessoais

© X

25/09/2025 05:30 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Mundo

Coldplay

O caso do casal flagrado em clima suspeito durante um show do Coldplay ganhou uma nova reviravolta. Segundo o jornal britânico The Times, o marido de Kristin Cabot, Andrew, também estava no mesmo show em que a ex-diretora de Recursos Humanos da empresa Astronomer foi filmada ao lado do então CEO Andy Byron.

 

De acordo com uma fonte próxima, Andrew não estava no Japão, como chegou a ser noticiado, mas sim no estádio, acompanhado da atual namorada. A mesma fonte afirmou que Kristin e Andrew já estavam separados há semanas, morando em casas diferentes, em um processo descrito como “amigável”.

Kristin, por sua vez, estava em um camarote com colegas de trabalho. Já Andrew assistia ao show em outro setor. O casal oficializou o pedido de divórcio em 13 de agosto, um mês após o episódio viral.

O The Times também destacou que Kristin e Andy Byron não mantinham um relacionamento extraconjugal. A fonte declarou que os dois eram apenas amigos próximos, embora a postura da ex-diretora de RH com o chefe tenha sido considerada “inapropriada” naquele contexto.

A situação veio à tona quando a chamada kiss cam projetou os dois nos telões da arena. Rapidamente, eles tentaram se esquivar da câmera: ela cobriu o rosto e ele se abaixou. A reação chamou a atenção de Chris Martin, vocalista da banda, que chegou a brincar: “Ou estão tendo um caso, ou são muito tímidos”.

O vídeo viralizou, internautas descobriram que ambos eram casados com outras pessoas e a polêmica tomou grandes proporções. Pouco depois, a esposa de Andy Byron retirou o sobrenome “Byron” de suas redes sociais antes de desativar o perfil.

Kristin e Andrew, juntos desde 2020, agora seguem separados oficialmente. Já Andy e sua esposa ainda não confirmaram um pedido de divórcio.

