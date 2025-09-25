Notícias ao Minuto
Bebê é abandonado com pedra dentro da boca e cola nos lábios

A criança, de aproximadamente 15 a 20 dias de vida, foi achada em uma pilha de pedras no distrito de Bhilwara, em Rajasthan. O bebê tinha fita adesiva na boca e nas pernas e segue internado sob cuidados médicos enquanto a polícia investiga o caso

25/09/2025 06:55

Mundo

Índia

Um bebê de apenas duas semanas foi encontrado abandonado no distrito de Bhilwara, em Rajasthan, na Índia, em circunstâncias descritas como chocantes. A criança tinha uma pedra dentro da boca e os lábios colados, possivelmente para evitar que chorasse e chamasse atenção.

 

O bebê foi localizado por um pastor de gado em meio a uma pilha de pedras. O homem retirou imediatamente o objeto da boca da criança, que começou a chorar em seguida.

Levada para o Bijolia Government Hospital, a vítima foi avaliada por médicos, que estimaram sua idade entre 15 e 20 dias. Além da pedra, havia fita adesiva na boca e nas pernas do bebê.

A polícia investiga o caso e analisa registros de hospitais da região para identificar mulheres que deram à luz recentemente. Moradores locais também estão sendo ouvidos na tentativa de localizar os pais. Enquanto isso, o bebê permanece sob cuidados médicos.

