Terremoto de 6,2 atinge Venezuela; tremores foram sentidos na Colômbia

Um terremoto de magnitude 6,2 atingiu a Venezuela na noite desta quarta-feira, 24, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). O tremor, registrado às 22h21 em Mene Grande, no estado de Zulia, ocorreu a 7,8 km de profundidade. Até o momento, não há relatos de vítimas ou danos materiais significativos.
De acordo com a Fundação Venezuelana de Pesquisas Sismológicas (Funvisis), a atividade sísmica começou mais cedo, às 18h22, com um abalo de magnitude 5,4 e profundidade de 26,5 km, cujo epicentro foi no estado de Trujillo. Minutos depois, às 18h29, outro tremor foi registrado, dessa vez de magnitude 4,9 e 34,3 km de profundidade.
FUNVISIS— Funvisis (@SomosFunvisis) September 24, 2025
Sismo sentido
24/09/2025 18:22
Mag (Mw): 5.4
Prof: 26.5 km
Epicentro: 9.739 N -70.821 O
40 km al noreste de La Ceiba#Sismo #LaCeiba #Temblor #Funvisis #ServicioSismológicoVenezolano pic.twitter.com/zabTxfSbA8
Jornais locais como Últimas Notícias e El Nacional informaram que os abalos foram sentidos em Caracas, em cidades do oeste da Venezuela e também em partes da Colômbia. Nas redes sociais, moradores compartilharam vídeos e fotos mostrando móveis caindo e prédios balançando durante os tremores.
#AHORA Daños en Mene Grande por #temblor en el Estado Zulia pic.twitter.com/ZwjtLoJHjk— Papuyo (@Jmfm26) September 24, 2025
Así quedaron apartamentos en Maracaibo tras el fuerte sismo registrado hace minutos. 6:39 p.m.#temblor https://t.co/r0E7CG3Uct pic.twitter.com/6x40pMWqZQ— Leandro David (@Leandromdf) September 24, 2025