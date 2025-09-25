Notícias ao Minuto
Procurar

Terremoto de 6,2 atinge Venezuela; tremores foram sentidos na Colômbia

Um forte abalo sísmico foi registrado na noite de quarta-feira, 24, em Mene Grande, no estado de Zulia. Apesar da magnitude 6,2 e da sequência de tremores, até o momento não há registros de vítimas ou danos graves, segundo autoridades locais e o USGS

Terremoto de 6,2 atinge Venezuela; tremores foram sentidos na Colômbia

© Getty

Notícias ao Minuto
25/09/2025 07:24 ‧ há 2 horas por Notícias ao Minuto

Mundo

Venezuela

Um terremoto de magnitude 6,2 atingiu a Venezuela na noite desta quarta-feira, 24, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). O tremor, registrado às 22h21 em Mene Grande, no estado de Zulia, ocorreu a 7,8 km de profundidade. Até o momento, não há relatos de vítimas ou danos materiais significativos.

 

De acordo com a Fundação Venezuelana de Pesquisas Sismológicas (Funvisis), a atividade sísmica começou mais cedo, às 18h22, com um abalo de magnitude 5,4 e profundidade de 26,5 km, cujo epicentro foi no estado de Trujillo. Minutos depois, às 18h29, outro tremor foi registrado, dessa vez de magnitude 4,9 e 34,3 km de profundidade.

Jornais locais como Últimas Notícias e El Nacional informaram que os abalos foram sentidos em Caracas, em cidades do oeste da Venezuela e também em partes da Colômbia. Nas redes sociais, moradores compartilharam vídeos e fotos mostrando móveis caindo e prédios balançando durante os tremores.
 
 

Supertufão Ragasa ameaça China após deixar mortos em Taiwan e Filipinas

Supertufão Ragasa ameaça China após deixar mortos em Taiwan e Filipinas

Com ventos acima de 140 km/h, o Ragasa forçou evacuações, cortes de energia e suspensão de transportes no sul da China. Antes, deixou 14 mortos em Taiwan e três nas Filipinas. Autoridades chinesas o classificam como a tempestade mais forte de 2025

Notícias ao Minuto | 05:05 - 24/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você

Mais lidas

1

mundo

Índia

Bebê é abandonado com pedra dentro da boca e cola nos lábios

2

lifestyle

Candidozyma auris

Vírus mortal Candida auris se espalha pela Europa e acende alerta global

3

lifestyle

câncer colorretal

Cinco sintomas de câncer colorretal que podem passar despercebidos

4

mundo

Coldplay

Marido de mulher 'flagrada' Coldplay também estava lá acompanhado

5

fama

Carlinhos Novaes

Cantor gospel Carlinhos Novaes morre aos 65 anos vítima de câncer

6

economia

Bolsonaro

Bolsonaro foi alertado de 'desvios, fraudes e irregularidades' no INSS durante transição, dizem peritos

7

fama

Todo mundo odeia o Chris

Ex-ator da Nickelodeon Tylor Chase é visto vivendo como sem-teto nos EUA

8

politica

Brasil

PEC da Blindagem foi "vergonha nacional", diz Lula

9

esporte

Libertadores

Palmeiras derruba River e chega à sua quinta semifinal em seis Libertadores

10

esporte

Justiça

Ex-Seleção Brasileira deve R$ 1 milhão de pensão e tem prisão decretada