Terremoto de 6,2 atinge Venezuela; tremores foram sentidos na Colômbia

Um terremoto de magnitude 6,2 atingiu a Venezuela na noite desta quarta-feira, 24, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). O tremor, registrado às 22h21 em Mene Grande, no estado de Zulia, ocorreu a 7,8 km de profundidade. Até o momento, não há relatos de vítimas ou danos materiais significativos.

De acordo com a Fundação Venezuelana de Pesquisas Sismológicas (Funvisis), a atividade sísmica começou mais cedo, às 18h22, com um abalo de magnitude 5,4 e profundidade de 26,5 km, cujo epicentro foi no estado de Trujillo. Minutos depois, às 18h29, outro tremor foi registrado, dessa vez de magnitude 4,9 e 34,3 km de profundidade.

Jornais locais como Últimas Notícias e El Nacional informaram que os abalos foram sentidos em Caracas, em cidades do oeste da Venezuela e também em partes da Colômbia. Nas redes sociais, moradores compartilharam vídeos e fotos mostrando móveis caindo e prédios balançando durante os tremores.





Así quedaron apartamentos en Maracaibo tras el fuerte sismo registrado hace minutos. 6:39 p.m.#temblor https://t.co/r0E7CG3Uct pic.twitter.com/6x40pMWqZQ — Leandro David (@Leandromdf) September 24, 2025