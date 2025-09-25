Presidente da Bolívia diz que Trump deveria enfrentar o tráfico de drogas dentro dos EUA

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em seu discurso de despedida na ONU, Luis Arce criticou o que classificou como "neocolonialismo" e a desigualdade de riqueza. "O risco de que uma terceira guerra mundial enlute o planeta está próximo, caso não façamos alguma coisa." O presidente da Bolívia, que está em fim de mandato, também fez críticas ao embargo econômico aos cubanos.

Ele reprovou medidas tomadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como as tarifas impostas ao comércio exterior e o domínio sobre o restante do continente para "apropriar-se dos recursos naturais e subordinar a maior parte dos países à sua sede de riqueza".

"A quinta frota norte-americana está mobilizada, sob o pretexto de que está combatendo o tráfico de drogas. São duas as intenções: a intervenção na nossa irmã, a república bolivariana da Venezuela, e a volta do controle sobre a América Latina com práticas imperialistas", seguiu Arce, ao denunciar as operações dos EUA no mar do Caribe. "É uma falácia [que estejam combatendo o tráfico de drogas], se isso fosse verdade, enfrentariam o tráfico antes dentro de seu próprio país."

Arce propôs, ainda, a criação de uma comissão de reparação à escravidão e ao colonialismo nos países do Sul Global, com um fundo gestado pelas Nações Unidas. "Esse fórum deve contemplar reparações, direito à terra, recuperação do ecossistema, pedidos de desculpas pelo passado colonial por parte das antigas metrópoles, restituição de bens indígenas tomados pelos colonizadores, indenizações aos que resistem em seus territórios e fim de medidas de embargo."