Palestina sobre guerra: 'Um dos capítulos mais horríveis do século 21'

Sem visto dos EUA, Mahmoud Abbas afirmou por vídeo na ONU que Gaza será um dos capítulos mais horríveis do século 21

Palestina sobre guerra: 'Um dos capítulos mais horríveis do século 21'

© Getty Images

Folhapress
25/09/2025 20:30 ‧ há 1 hora por Folhapress

Mundo

ONU


SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A guerra na Faixa de Gaza entrará para os livros de história como um dos capítulos mais horríveis do século 21, afirmou o representante da Palestina, Mahmoud Abbas, nesta quinta-feira (25), durante discurso por videoconferência na Assembleia-Geral da ONU, em Nova York.

 

"O povo palestino em Gaza encara uma guerra de genocídio, destruição, fome e deslocamento travada pelas forças de ocupação israelenses", afirmou o líder.

"O que Israel está fazendo não é sequer uma agressão. É um crime de guerra e um crime contra a humanidade documentado e monitorado que será lembrado nos livros de história e nas páginas da consciência internacional como um dos capítulos mais horríveis de tragédia humanitária do século 21."

Abbas também afirmou estar pronto para trabalhar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e com representantes de Arábia Saudita, França e Nações Unidas para implementar o plano de paz adotado em uma conferência da última segunda (22), primeiro dia da Assembleia-Geral.

O palestino criticou ainda a visão de um "Grande Israel", conceito de expansão da nação sobre Cisjordânia, Gaza e partes de países vizinhos como Egito e Líbano que o primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, diz apoiar, e os ataques de Tel Aviv ao Qatar no começo do mês que mataram membros do Hamas.

Abbas falou por videoconferência após ter o visto negado pelos EUA no final de agosto. Como resposta, a Assembleia-Geral da ONU adotou uma resolução na semana passada, aprovada por 145 votos a favor, seis abstenções e cinco votos contra (Israel, Nauru, Palau, Paraguai e EUA) para autorizar o líder a discursar por vídeo.

Washington justificou a medida, criticada por países europeus, afirmando que a AP (Autoridade Palestina) e a OLP (Organização para a Libertação da Palestina), ambas comandadas por Abbas, "contribuíram materialmente para a recusa do Hamas em libertar seus reféns e para o colapso das negociações de cessar-fogo em Gaza".

A decisão dos EUA parece contradizer o Acordo sobre a Sede da ONU, que estabelece os deveres do país anfitrião -entre eles, "não impor quaisquer impedimentos ao trânsito de ou para o distrito da sede" de autoridades estrangeiras, "independentemente das relações existentes" entre os governos dos líderes e os EUA.

Nos últimos meses, Abbas tem sido mais incisivo ao falar sobre os ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023 no sul de Israel, nos quais o grupo terrorista fez cerca de 250 reféns. Em abril de 2025, por exemplo, o líder afirmou que os palestinos estavam pagando o preço pelas ações da facção. "Meus irmãos, entregue-os", disse ele, em referência aos sequestrados.

No discurso desta quinta, ele voltou a condenar os atentados. "Apesar de todo o sofrimento de nosso povo, nós rejeitamos o que o Hamas fez em 7 de outubro. As ações que miraram civis israelenses e os levaram como reféns não representam o povo palestino", afirmou, sem chamar os atos de terroristas.

Abbas também afirmou que o Hamas não teria espaço em um futuro governo -uma demanda de Israel e da comunidade internacional como um todo. "Hamas e outras facções terão que entregar suas armas à Autoridade Palestina como parte de um processo para construir instituições", afirmou. "Nós não queremos um Estado armado."

A AP foi criada nos Acordos de Oslo, firmados entre a OLP e Israel no início da década de 1990, para administrar temporariamente o território ocupado por Israel antes da criação de um Estado palestino independente, o que nunca se concretizou. Controlada pelo Fatah, partido que governa a Cisjordânia, a entidade exclui o Hamas, que governa a Faixa de Gaza desde 2006.

A Palestina é reconhecida por mais de 150 países, o que representa mais de 80% dos Estados-membros da ONU, mas algumas das nações com mais poder em órgãos internacionais, como os EUA, não tomaram esse passo. Apesar disso, a OLP é reconhecida como observadora nas Nações Unidas e a "única representante legítima do povo palestino" pelo órgão desde 1974, status que foi atualizado em 2012, quando o território passou a ser um Estado observador não membro.

Após reafirmar que a OLP reconhece o direito de Israel de existir, Abbas agradeceu, nesta quinta, as nações que reconheceram a Palestina nos últimos dias -países como França, Austrália, Canadá, Portugal e Reino Unido o fizeram durante a assembleia.

Embora Abbas tenha conseguido discursar no evento, a medida do Governo Trump afetou outros 80 palestinos que poderiam ir ao encontro no momento em que a guerra na Faixa de Gaza passa por um de seus momentos mais críticos.

Há pouco mais de um mês, Israel iniciou uma ofensiva para ocupar a devastada Cidade de Gaza, onde mais da metade da população de mais 2 milhões de pessoas do território vivia antes da guerra e para onde centenas de milhares de deslocados haviam voltando após um cessar-fogo em janeiro.

Até agora, mais de 65 mil palestinos, em sua maioria civis, foram mortos ao longo da guerra, segundo o Ministério da Saúde controlado pelo Hamas -o número, que representa 3% dos mais de 2 milhões dos habitantes de Gaza, é considerado confiável pela ONU.

Nesta quarta (24), em um evento da Assembleia-Geral, o subsecretário-Geral para Assuntos Humanitários da ONU, Tom Fletcher, criticou a destruição em Gaza. "Negaram cada grama de humanidade que as regras da guerra foram criadas para preservar. [Os palestinos foram] mortos enquanto dormiam, brincavam, faziam fila para comida e água, buscavam atendimento médico", afirmou.

Leia Também: Brasil vai cobrar ONU sobre criação de Estado palestino, diz Lula

