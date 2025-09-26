Notícias ao Minuto
Trump anuncia taxas de 100% sobre todos os produtos farmacêuticos

Segundo o presidente dos Estados Unidos, a medida começa a valer em 1º de outubro de 2025 e não se aplicará a empresas que já tenham iniciado a construção de fábricas farmacêuticas em território norte-americano

26/09/2025 04:39 ‧ há 2 horas por Notícias ao Minuto

Donald Trump anunciou nesta quinta-feira novas tarifas sobre importações de diversos produtos, incluindo uma taxa de 100% para todos os medicamentos de marca ou patenteados vindos de qualquer país.

 

Segundo o presidente dos Estados Unidos, a medida começa a valer em 1º de outubro de 2025 e não se aplicará a empresas que já tenham iniciado a construção de fábricas farmacêuticas em território norte-americano. “Se a construção já tiver começado, nenhuma tarifa será aplicada”, explicou Trump em publicação na plataforma Truth Social.

Pouco antes, ele já havia informado que imporia uma tarifa de 25% sobre caminhões pesados produzidos fora dos EUA, alegando necessidade de proteger fabricantes nacionais da concorrência desleal e garantir a estabilidade financeira dos caminhoneiros. Trump citou empresas como Peterbilt, Kenworth, Freightliner e Mack Trucks, afirmando que elas estarão resguardadas com a medida.

O presidente também anunciou uma tarifa adicional de 50% para móveis de cozinha, gabinetes de banheiro e itens relacionados, além de 30% sobre móveis estofados. De acordo com Trump, trata-se de uma ação necessária para proteger a indústria americana, justificando que “pode parecer uma prática injusta, mas é essencial para a segurança nacional e para a preservação da capacidade de fabricação do país”.

