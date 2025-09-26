Mulher perde R$ 5 milhões em golpe de falso Brad Pitt e fala em algo bom

© Instagram/deneuchatel_anne<br> <br>

Uma mulher francesa enganada por um golpista que se passou por Brad Pitt decidiu transformar sua experiência em um livro. Anne Deneuchatel, de 53 anos, perdeu cerca de 800 mil euros (R$ 5,04 milhões) para um grupo que utilizou inteligência artificial para simular conversas e fingir ser o astro de Hollywood.

Anne relatou ao jornal Le Monde que vivia um casamento infeliz com um empresário manipulador quando recebeu a primeira mensagem, supostamente da mãe de Brad Pitt. Pouco depois, passou a trocar conversas frequentes com o falso ator em um canal online. “Fiquei viciada em falar com ele e me vi em uma fantasia”, contou.

O golpista conquistou sua confiança e começou a pedir dinheiro, alegando inicialmente que seria para comprar presentes para Anne — que nunca chegaram. Mais tarde, disse enfrentar despesas médicas, inventando um falso diagnóstico de câncer. No período de 14 meses, entre abril de 2023 e junho de 2024, a francesa transferiu mais de 800 mil euros (R$ 5,04 milhões).

Em seu livro Je ne serai plus une proie (Não serei mais uma presa), Anne expõe detalhes da falsa relação, incluindo mensagens em que o suposto Brad Pitt falava sobre alcoolismo, solidão e até o divórcio com Angelina Jolie. Segundo ela, os dois conversavam todos os dias e o homem a chamava de “meu amor” e “rainha”, além de enviar poemas. “Afastei-me da minha personalidade habitual para viver essa fantasia e senti que estava sendo finalmente eu”, escreveu.

A autora admite que se sentiu validada e amada como não era em seu casamento. A situação a levou ao divórcio, algo que hoje considera o único ponto positivo da experiência.

O golpe só foi descoberto quando a imprensa noticiou o relacionamento real de Brad Pitt com Ines de Ramon. A partir da denúncia, autoridades identificaram três suspeitos em uma vila na Nigéria como possíveis responsáveis pela fraude.

Casos semelhantes já ocorreram em outros países, incluindo a Espanha, em que o nome do ator também foi usado em esquemas de estelionato.