Jovem dado como morto aparece gritando no próprio funeral: "Estou vivo!"

Um incidente fora do comum e digno de uma cena de filme de terror ocorreu durante um funeral, na cidade de Villa Carmela, Tucumán, na Argentina. No meio da cerimônia de despedida, um jovem de 22 anos que supostamente estava sendo velado apareceu. O incidente gerou o caos no local.

A situação inusitada começou na madrugada da última quinta-feira, quando um jovem foi atropelado por um caminhão perto da Ponte Negra, na rota alternativa que liga Villa Carmela a Alderetes, revela o Clarín. O motorista do veículo foi indiciado por "homicídio culposo", embora a principal indicação seja de que se possa ter tratado de um suicídio.

"A mãe do jovem [que estava supostamente sendo velado] apareceu espontaneamente na delegacia e identificou o corpo. Disse-nos que se tratava do seu filho", confirmou Carlos Daniel Ruiz, comissário da polícia de Alderetes.

Em declarações a um canal local, o chefe de polícia admitiu que, após fazer os exames periciais necessários, entregaram o corpo à família para uma cerimônia de despedida, confiando no depoimento da mulher.

Horas depois, o corpo estava sendo velado em um caixão fechado, na casa da família, na cidade de Tucumán. Mas, no meio da cerimônia, o homem de 22 anos que supostamente estava sendo velado apareceu: "Estou vivo!", exclamou ao entrar, instalando-se em seguida o caos no local.

"A chegada causou tremenda comoção. Muitos estavam assustados, outros gritavam e choravam. A verdade é que ficamos paralisados e chocados", disse Ana Laura, uma vizinha que estava entre os presentes no funeral.

Após o tumulto, a polícia interveio e removeu o corpo. Três dias depois, conseguiram identificá-lo e entregá-lo à família correta.

Após o incidente e a comoção que causou, o procurador Carlos Sale, que está supervisionando o caso, pediu ao jovem para esclarecer a situação. Ele procedeu em explicar que, na sexta-feira, estava consumindo drogas, na cidade de Alderetes, a 23 quilômetros de sua casa. Disse também que desconhecia o que tinha acontecido no local.

E confirmou que nunca soube da morte da outra pessoa, muito menos que a família tivesse presumido que ele fosse a vítima.

"Só na segunda-feira é que conseguimos localizar a verdadeira família do jovem que morreu na quinta-feira", confirmou o comissário, que explicou a situação inusitada foi resultado de "um erro inadvertido".