Notícias ao Minuto
Procurar

Delegações deixam cadeiras vazias durante discurso de Netanyahu na ONU

O protesto foi um crítica aos ataques israelenses contra a Faixa de Gaza, que já duram quase dois anos e já fizeram mais de 60 mil vítimas; representantes brasileiros estão entre os que abandonaram o salão

Delegações deixam cadeiras vazias durante discurso de Netanyahu na ONU

© Getty Images

Agência Brasil
26/09/2025 14:48 ‧ há 26 minutos por Agência Brasil

Mundo

Nações Unidas

Delegações de diversos países – dentre elas a brasileira – deixaram, ao mesmo tempo, o plenário da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), nesta sexta-feira (26) no momento em que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, subiu ao parlatório para discursar.

 

O protesto foi combinado previamente entre as delegações, em crítica aos ataques israelenses contra a Faixa de Gaza, que já duram quase dois anos e já fizeram mais de 60 mil vítimas. 

Ordem na sala

Quando Netanyahu iniciou seu discurso, os delegados foram chamados à ordem: "Ordem na sala, por favor!", pediu o mestre de cerimônia. 

Diante de uma sala praticamente vazia, um momento histórico nas Nações Unidas, Benjamin Netanyahu afirmou que os inimigos de Israel são os inimigos de todo o mundo, inclusive de seu maior parceiro, os Estados Unidos.

"Odeiam a todos nós da mesma forma. Eles querem arrastar o mundo moderno para o fanatismo".
 

 
 
 
 
 

 

Lula na ONU

O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva já classificou esses ataques como genocida em diversas oportunidades, inclusive durante seu discurso na abertura da 80ª Assembleia Geral, na terça-feira (23).

“Os atentados terroristas perpetrados pelo Hamas são indefensáveis sob qualquer ângulo. Mas nada, absolutamente nada, justifica o genocídio em curso em Gaza. Ali, sob toneladas de escombros, estão enterradas dezenas de milhares de mulheres e crianças inocentes. Ali também estão sepultados o direito internacional humanitário e o mito da superioridade ética do Ocidente”, disse Lula na ocasião. 

Contatado pela Agência Brasil, o Ministério das Relações Exteriores informou que não fará “manifestações adicionais” sobre o ocorrido.

Não vou permitir que Israel anexe a Cisjordânia, afirma Trump

Não vou permitir que Israel anexe a Cisjordânia, afirma Trump

"Eu não vou permitir que Israel anexe a Cisjordânia. Já chega, agora é hora de parar", afirmou o presidente dos Estados Unidos

Folhapress | 07:55 - 26/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você

Mais lidas

1

esporte

Arsenal

Ex-jogador do Arsenal Billy Vigar morre após choque em campo

2

politica

Eduardo Bolsonaro

Bolsonaro pede que Eduardo “feche a boca”, mas filho continua ataques

3

mundo

EUA

Trump anuncia taxas de 100% sobre todos os produtos farmacêuticos

4

mundo

França

Mulher perde R$ 5 milhões em golpe de falso Brad Pitt e fala em algo bom

5

mundo

Assustador!

Jovem dado como morto aparece gritando no próprio funeral: "Estou vivo!"

6

fama

Matthew McConaughey

Matthew McConaughey relembra morte do pai durante sexo e surpreende fãs

7

esporte

Carlo Ancelotti

Ancelotti expõe pressão de Abramovich: “Meu problema foi Mourinho"

8

esporte

Óbito

Liverpool paga contrato de R$100 mi de Diogo Jota à família, revela Slot

9

esporte

Campeonato Brasileiro

Clássicos agitam a 25ª rodada do Brasileirão com impacto na tabela; veja

10

politica

Câmara dos Deputados

Deputados cobram de Motta retaliação ao Senado após rejeição à PEC da Blindagem