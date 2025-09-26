Notícias ao Minuto
Campanha de deportações de Trump causa onda de cancelamentos de festivais latinos nos EUA

Brazil Fest em Massachusetts foi adiada e depois, cancelada, assim como evento que celebrava mês da cultura hispânica; em Los Angeles, moradores escondem imigrantes em carros para escapar de batidas do ICE, o serviço de imigração

Folhapress
26/09/2025 19:48 ‧ há 47 minutos por Folhapress

Mundo

Estados Unidos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A campanha de deportações do governo Donald Trump vem causando um clima de medo entre comunidades de imigrantes em diferentes cidades dos Estados Unidos, causando uma onda de cancelamento de eventos em Massachusetts e cenas tensas na Califórnia.

 

Um dos cancelamentos atingiu a comunidade brasileira em Martha's Vineyard, conhecida ilha na costa leste americana que abriga mansões de famosos e possui grande contingente de trabalhadores migrantes.

Em junho, organizadores adiaram a Brazil Fest, que celebra a cultra do país, depois que 40 pessoas foram detidas pelo ICE, o serviço de imigração americano. Remarcada para 12 de outubro, Dia das Crianças, o evento foi definitivamente cancelado no último dia 15 por medo de que agentes de imigração invadissem o festival.

Já a Fiesta del Rio, que comemora o Mês da Cultura Hispânica na cidade de Everett, também em Massachusetts, foi cancelada nove dias antes da data prevista para acontecer, no último dia 20. De acordo com o jornal The Boston Globe, o prefeito de Everett, Carlo DeMaria, disse que "não seria certo ter uma celebração" em um momento em que membros da comunidade não se sentem seguros de sair na rua.

Dados do censo americano mostram que 50% da população da cidade, que faz parte da região metropolitana de Boston, é composta por pessoas nascidas fora dos EUA -a maioria vinda da América Latina.

Bostou, que tem uma grande comunidade brasileira, vem sendo alvo de ações cada vez mais ostensivas do ICE. Além de aguardar que pessoas se apresentem em tribunais de imigração para prendê-las, prática que virou comum em todo o país, agentes federais têm realizado batidas em estacionamentos de supermercados e lojas de construção, onde imigrantes se reúnem em busca de trabalho diário.

Como resultado, a campanha de deportações de Trump acaba tendo como alvo imigrantes em situação irregular, mas sem histórico criminal.

A mesma estratégia se repete do outro lado do país, na Califórnia. Moradores de Los Angeles ouvidos pela Folha de S.Paulo afirmam que, quando veem acontecer uma batida do ICE em um estacionamento, por exemplo, abrigam imigrantes dentro dos seus próprios carros para tentar protegê-los de prisão e deportação.

Os relatos evidenciam uma dinâmica que aumenta a tensão nos EUA: grandes centros urbanos, que costumam ter mais eleitores à esquerda e serem governados pelo Partido Democrata, se opõem fortemente à campanha de deportação da Casa Branca. Em alguns casos, essa oposição é lei: em vários locais do país, democratas aprovaram leis que proíbem a cooperação de autoridades locais com agentes de imigração federais.

Essas são as chamadas "cidades santuário", que argumentam que, se boa parte da sua população vive com medo de sair à rua, crimes graves acabam não sendo reportados, como assassinato e tráfico de pessoas, e a própria economia sofre. Segundo o Boston Globe, o comércio em cidades como Everett vem sofrendo com a menor circulação de pessoas na rua, e até mesmo escolas e consultórios médicos relatam menor demanda.

Conversa presencial entre Lula e Trump pode ocorrer em um terceiro país

Conversa presencial entre Lula e Trump pode ocorrer em um terceiro país

Presidente brasileiro deve manter contato telefônico ou virtual com o americano antes de acerto sobre encontro físico; aliados do petista têm medo de que ele possa ser exposto se reunião ocorrer em Washington

Folhapress | 16:12 - 26/09/2025

