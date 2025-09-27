Estados Unidos revogam visto do presidente da Colômbia

© Lusa

Na manhã de sexta-feira, o presidente colombiano Gustavo Petro parou em uma rua de Nova York e exortou os soldados americanos a desobedecerem às ordens e a incitarem à violência. "Revogaremos o visto de Petro devido às suas ações imprudentes e incendiárias", afirmou o Departamento de Estado em uma mensagem na rede social X.

O líder colombiano participou na sexta-feira de uma manifestação pró-Palestina que ocorreu em Nova York, coincidindo com a realização da 80ª Assembleia Geral da ONU. Nessa marcha — na qual caminhou ao lado do cofundador da banda britânica Pink Floyd, Roger Waters — Petro dirigiu-se aos soldados norte-americanos pedindo que não obedeçam às ordens.

"Peço a todos os soldados do Exército dos Estados Unidos que não apontem suas armas contra a humanidade. Desobedeçam à ordem de Trump. Obedeçam à ordem da humanidade", declarou com um megafone diante da multidão reunida nas ruas da cidade.

Ao longo do dia, Petro também afirmou que tentará aprovar uma resolução para formar um "exército de salvação" que vá à Faixa de Gaza lutar pelos palestinos. Nesse sentido, abrirá uma lista de voluntários colombianos que queiram ir lutar, incluindo ele próprio.

"E, assim como ocorreu na Primeira Guerra Mundial, quero que os jovens, filhos de trabalhadores tanto de Israel quanto dos Estados Unidos, apontem suas armas não contra a humanidade, mas contra os tiranos e os fascistas", concluiu o político colombiano.

