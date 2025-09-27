Novo bombardeamento de Israel em Gaza mata pelo menos 26 pessoas

© Lusa

De acordo com o Hospital Al Shifa, seis pessoas morreram em um ataque contra a casa da família Bakr, no campo de refugiados de Al Shati, a oeste da cidade de Gaza, no norte da Faixa.

A Defesa Civil de Gaza informou sobre outras cinco mortes em um bombardeio à casa da família Al Shurafa, no bairro de Rimal, na cidade de Gaza, onde pelo menos 13 pessoas ainda estão soterradas sob os escombros.

Na localidade de Al Zawaida, no centro do enclave, um ataque à casa da família Abu Rukab deixou três mortos, segundo a mesma fonte.

No campo de refugiados de Nuseirat, também na região central, o Hospital Al Awda confirmou a morte de 12 pessoas em um bombardeio contra a casa da família Al Jamal.

Desde o início da guerra em Gaza, em 7 de outubro de 2023, mais de 65.500 palestinos morreram em ataques israelenses, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo movimento islâmico Hamas.

