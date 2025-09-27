Notícias ao Minuto
Procurar

Irã volta a sofrer sanções por programa nuclear e convoca embaixadores em países europeus

Na última sexta (26), Rússia e China tinham proposto estender por seis meses o prazo da ativação automática das sanções relativas ao programa nuclear iraniano. A resolução foi bloqueada por Reino Unido, França e Alemanha.

Irã volta a sofrer sanções por programa nuclear e convoca embaixadores em países europeus

© <p>Getty Images</p>

Folhapress
27/09/2025 10:12 ‧ há 18 minutos por Folhapress

Mundo

Irã

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sanções contra o Irã estão previstas para serem restabelecidas neste sábado (27), após o Conselho de Segurança da ONU vetar uma resolução que pedia adiamento da punição aos persas.

 

Na última sexta (26), Rússia e China tinham proposto estender por seis meses o prazo da ativação automática das sanções relativas ao programa nuclear iraniano. A resolução foi bloqueada por Reino Unido, França e Alemanha.

Com a decisão, todas as sanções da ONU contra o Irã voltam a valer às 21h. Elas incluem embargo a vendas de armas, proibição de enriquecimento e reprocessamento de urânio, veto a atividades com mísseis balísticos de potencial nuclear, congelamento global de ativos, restrições de viagem a indivíduos e entidades iranianas.

Segundo Barbara Wood, representante do Reino Unido no Conselho de Segurança, não havia garantias suficientes do Irã para uma solução diplomática rápida.

"Este conselho cumpriu todas as etapas exigidas pelo processo de reimposição automática estabelecida na resolução 2231", afirmou.
Reino Unido, França e Alemanha acusam Teerã de violar o acordo de 2015 que visa impedir o desenvolvimento de armas nucleares. O Irã nega a intenção de fabricar esse tipo de armamento.

Em resposta à decisão do Conselho, Irã convocou neste sábado seus embaixadores no Reino Unido, França e Alemanha para consultas, segundo a imprensa estatal.

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, afirmou a jornalistas que o Irã não pretende deixar o Tratado de Não Proliferação como reação à restauração das sanções da ONU.

"O Irã nunca buscará armas nucleares. Estamos totalmente preparados para ser transparentes em relação ao nosso urânio altamente enriquecido", disse.

Pezeshkian ainda afirmou que considera a ativação automática das sanções um dispositivo nulo e politicamente irresponsável. "A diplomacia nunca morre, mas ficará mais difícil e complexa daqui para frente", declarou.

Partilhe a notícia

Recomendados para você

Mais lidas

1

fama

Cris Pereira

Humorista é condenado a 18 anos de prisão por estuprar filha de 3 anos

2

justica

Argentina

Três mulheres são torturadas e mortas em transmissão ao vivo na Argentina

3

politica

EUA

Eduardo rejeita ajuda financeira nos EUA e dá recado a Valdemar

4

esporte

after party

Saiba quais jogadores do Flamengo estavam em “after” na Argentina

5

fama

Rejane Schumann

Ex-atriz da Globo, Rejane Schumann ganha bolo e vive com gatos após resgate de abandono

6

fama

Gracyanne Barbosa

Gracyanne Barbosa sofre acidente na Dança dos Famosos

7

mundo

EUA

Estados Unidos revogam visto do presidente da Colômbia

8

fama

Separação

Karoline Lima termina namoro e apaga fotos com Léo Pereira das redes

9

economia

Elon Musk

A causa da queda nas vendas de carros da Tesla

10

lifestyle

Fitness

Malhou e engordou? A ciência explica esse paradoxo