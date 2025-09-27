Agente de imigração derruba mãe na frente dos filhos em Nova York

© Reprodução / Youtube

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um agente do serviço de imigração dos Estados Unidos (ICE) foi gravado na última sexta (26) empurrando uma equatoriana na frente dos filhos, em um tribunal em Nova York.

O vídeo que viralizou nas redes sociais mostra uma mulher chorando, que depois é jogada ao chão por um agente federal. A cena provocou reação de autoridades municipais, que repudiaram o comportamento do servidor, ainda não foi identificado, de acordo com o jornal The New York Times.

Segundo o site ProPublica, a vítima foi identificada como Monica Moreta-Galarza. Ela foi levada a um hospital após bater a cabeça e recebeu alta pouco depois. Moreta-Galarza estava no tribunal para acompanhar a audiência de asilo do marido, que havia sido preso pelo serviço de imigração.

Tricia McLaughlin, porta-voz do Departamento de Segurança Interna, órgão que supervisiona o ICE, afirmou que o agente teve comportamento inaceitável.

"Nossos agentes do ICE são cobrados pelos mais altos padrões profissionais, e este servidor foi afastado de suas funções enquanto conduzimos uma investigação completa", disse.

Questionada pelo The New York Times se o agente havia sido suspenso ou demitido, McLaughlin afirmou que a punição será definida após uma investigação.

Também na sexta-feira, o deputado Dan Goldman e Brad Lander, controlador da cidade, ambos democratas, encaminharam o caso do agente do ICE à chefe do Departamento de Justiça, Pam Bondi, recomendando que ele responda criminalmente por crime grave.

O encaminhamento funciona como recomendação de acusação, mas cabe ao Departamento de Justiça decidir se levará ou não o caso adiante.

O documento acusa o agente de ter usado "força física excessiva ao derrubar uma jovem mãe no chão", privando-a "de seu direito, garantido pela quarta emenda, de ser livre de buscas e detenções arbitrárias".