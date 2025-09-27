Trump envia tropas para Portland para lidar com "terroristas domésticos"

© Getty Images

27/09/2025 12:12 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto Brasil

O anúncio foi feito nas redes sociais, com a mensagem de que estava instruindo o Departamento de Defesa a “fornecer todas as tropas necessárias para proteger Portland, devastada pela guerra”.

“Também estou autorizando o uso de força total, se necessário”, acrescentou.

Trump justificou a decisão afirmando que era necessária para proteger as instalações da Agência de Imigração e Alfândega dos EUA, que, segundo ele, estariam “sob cerco de ataques da Antifa [movimento antifascista] e de outros terroristas domésticos”.

Desde o assassinato do ativista conservador Charlie Kirk, o presidente republicano intensificou os esforços para enfrentar o que chama de “esquerda radical”, à qual ele atribui os problemas do país com a violência política.

No início de setembro, Trump descreveu a vida em Portland “como viver no inferno” e disse estar considerando o envio de tropas federais, como já havia ameaçado fazer para combater o crime em outras cidades, incluindo Chicago e Baltimore.

No verão, ele destacou a Guarda Nacional para Los Angeles como parte de sua intervenção policial no distrito de Columbia.

No Tennessee, Memphis vem se preparando para um reforço de tropas da Guarda Nacional e, na sexta-feira, o governador republicano Bill Lee afirmou que elas farão parte do aumento de recursos para combater o crime na cidade.

