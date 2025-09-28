Kiev sob ataque e Polônia em alerta! Espaço aéreo é fechado

© Dominika Zarzycka/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

A Polônia fechou temporariamente parte de seu espaço aéreo durante a madrugada, mas a circulação deve voltar ao normal já no início da tarde.

Segundo as Forças Armadas polonesas explicaram em uma nota publicada nas redes sociais, os sistemas de defesa terrestre e aérea emitiram alerta por volta das 4h (3h em Lisboa) e, imediatamente, caças foram colocados no ar.

O alerta foi consequência dos ataques lançados por Moscou contra a Ucrânia durante a madrugada, em uma intensidade que não se via há algum tempo. De acordo com Kiev, o ataque envolveu 500 drones e 40 mísseis russos, resultando, segundo o balanço mais recente, em quatro mortos e dezenas de feridos.

O espaço aéreo sobre dois aeroportos, Rzeszów e Lublin, foi fechado até as 6h locais. O site Flightradar24 descreveu a ação como “atividades militares não planejadas”.

Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej zostało zakończone w związku z zaprzestaniem uderzeń lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.



— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 28, 2025

Já as Forças Armadas polonesas afirmaram, nas redes sociais, que protegeram os céus e que “não houve violação do espaço aéreo da Polônia”, agradecendo ainda o apoio dos aliados, especialmente dos Países Baixos e da Alemanha.

Foram destacados o uso dos caças F-35 da Força Aérea Real Holandesa, que ajudaram a patrulhar os céus da Polônia, e dos sistemas Patriot alemães, que reforçaram as defesas aéreas.

