Notícias ao Minuto
Procurar

Tiroteio em igreja no Michigan deixa vários feridos; atirador é atingido

O atirador teria sido atingido pela polícia norte-americana (não foi deixado claro se ele foi executado ou detido), mas as autoridades continuam no local devido a um incêndio que deflagrou na igreja.

Tiroteio em igreja no Michigan deixa vários feridos; atirador é atingido Vídeo
Notícias ao Minuto

Mais Vistos

Menino de 9 anos mata a mãe esfaqueada em São Paulo

Menino de 9 anos mata a mãe esfaqueada em São Paulo

Sintoma após corte de cabelo levou Safadão a descobrir tumor

Sintoma após corte de cabelo levou Safadão a descobrir tumor

Lembra dele? Ex-ator da Globo exibe plantação de maconha; vídeo

Lembra dele? Ex-ator da Globo exibe plantação de maconha; vídeo

Relacionados

Jojo Todynho apresenta queixa contra internauta por comentários racistas

Jojo Todynho apresenta queixa contra internauta por comentários racistas

Dwayne Johnson encanta as redes com vídeo das filhas o maquiando

Dwayne Johnson encanta as redes com vídeo das filhas o maquiando

Lewis Hamilton visita a sede da Ferrari e realiza sonho de infância; veja

Lewis Hamilton visita a sede da Ferrari e realiza sonho de infância; veja

Ex-jogador detona Lionel Messi após comemoração no México

Ex-jogador detona Lionel Messi após comemoração no México

Homem ataca gerente de supermercado com pá no Mato Grosso; veja

Homem ataca gerente de supermercado com pá no Mato Grosso; veja

Veja: Trump dança ao som de "YMCA" em comício antes de sua posse

Veja: Trump dança ao som de "YMCA" em comício antes de sua posse

A comemoração de Lionel Messi no México que está dando o que falar

A comemoração de Lionel Messi no México que está dando o que falar

Vídeo viral: Cadela leva cria 'à beira da morte' ao veterinário

Vídeo viral: Cadela leva cria 'à beira da morte' ao veterinário

Duda Reis está encantada com a maternidade. "Só falta explodir de amor"

Duda Reis está encantada com a maternidade. "Só falta explodir de amor"

Explosão do Starship cria cenário de ‘chuva’ de meteoros; veja

Explosão do Starship cria cenário de ‘chuva’ de meteoros; veja

Tiroteio em igreja no Michigan deixa vários feridos; atirador é atingido

O atirador teria sido atingido pela polícia norte-americana (não foi deixado claro se ele foi executado ou detido), mas as autoridades continuam no local devido a um incêndio que deflagrou na igreja.

© X

© X

Notícias ao Minuto Brasil
28/09/2025 13:00 ‧ há 4 horas por Notícias ao Minuto Brasil

Mundo

EUA

Um tiroteio, na tarde deste domingo, na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, em Grand Blanc, ao norte de Detroit, Michigan, deixou vários feridos. O número exato ainda não foi divulgado pelas autoridades.

 

De acordo com a Sky News, a polícia informou que atingiu o suspeito, mas ainda não está claro se ele morreu ou se está sob custódia.

As operações continuam no local, e a população foi orientada a permanecer afastada devido a um incêndio que começou na igreja e ainda está ativo.

Imagens do incêndio foram compartilhadas nas redes sociais.

Nas redes, o representante republicano de Michigan, John James, afirmou estar “horrorizado” com o incidente.

“Neste domingo, um dia destinado à oração e à paz, tamanha violência é de uma maldade profunda. Nossas orações vão para as vítimas, suas famílias e toda a comunidade”, declarou.

[Notícia em atualização]

Leia Também: Na véspera de se reunir com Netanyahu, Trump fala em 'algo especial' nas negociações de paz em Gaza

Partilhe a notícia

Recomendados para você

Mais lidas

1

fama

Pronunciamento

Humorista se pronuncia e chora após condenação por estupro da filha; veja

2

mundo

Profecia

Arrebatamento: A profecia do 'fim do mundo' que tomou conta das redes

3

esporte

Pancadaria

Luta entre Popó e Wanderlei termina em briga generalizada; vídeo

4

esporte

Confusão

Com olho roxo, Wanderlei recebe alta após nocaute em pancadaria

5

lifestyle

Signos

Cinco signos que vão ter uma agradável surpresa na conta bancária

6

mundo

Venezuela

Venezuela realiza exercícios com mísseis antiaéreos de fabricação russa

7

fama

Largados e Pelados

Quem é brasileira que usou vagina como isca em reality

8

economia

EUA

Fortuna de Trump quase dobra em um ano e vai a R$ 39 bi

9

justica

Crime

Menino de 9 anos mata a mãe esfaqueada em São Paulo

10

mundo

Ucrânia/Rússia

Ataque com 500 drones e 40 mísseis russos matam quatro pessoas em Kiev