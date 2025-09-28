Tiroteio em igreja no Michigan deixa vários feridos; atirador é atingido

© X

28/09/2025 13:00 ‧ há 4 horas por Notícias ao Minuto Brasil

Um tiroteio, na tarde deste domingo, na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, em Grand Blanc, ao norte de Detroit, Michigan, deixou vários feridos. O número exato ainda não foi divulgado pelas autoridades.

De acordo com a Sky News, a polícia informou que atingiu o suspeito, mas ainda não está claro se ele morreu ou se está sob custódia.

As operações continuam no local, e a população foi orientada a permanecer afastada devido a um incêndio que começou na igreja e ainda está ativo.

Imagens do incêndio foram compartilhadas nas redes sociais.

Nas redes, o representante republicano de Michigan, John James, afirmou estar “horrorizado” com o incidente.

“Neste domingo, um dia destinado à oração e à paz, tamanha violência é de uma maldade profunda. Nossas orações vão para as vítimas, suas famílias e toda a comunidade”, declarou.

[Notícia em atualização]

