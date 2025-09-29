Tufão Bualoi faz 2 mortos e deixa 17 pescadores desaparecidos; imagens

© Reuters

O tufão Bualoi, que atingiu as Filipinas e seguiu em direção ao Vietnã antes de se mover para o Laos, deixou um rastro de destruição e mortes na região. Ondas de até oito metros provocaram o desaparecimento de embarcações de pescadores e agravaram os danos.

Segundo informações da agência Reuters, ao menos duas pessoas morreram e 17 estão desaparecidas. Uma das vítimas foi arrastada por uma inundação na cidade de Hue, enquanto outra morreu após ser atingida pela queda de uma árvore na província de Thanh Hoa, ambas na região costeira do país.

Os desaparecidos são pescadores que estavam em três embarcações. Dois barcos foram atingidos pelas ondas na província de Quang Tri, e um terceiro perdeu contato com a terra firme durante a tempestade.

Moradores relataram momentos de pânico. “Já passei por muitas tempestades, mas esta foi uma das mais fortes”, disse Nguyen Tuan Vinh, de 45 anos, que ajudava a limpar os destroços em sua comunidade. Outro residente contou ter passado a noite acordado com medo de que a casa fosse destruída pelos ventos.

De acordo com a agência governamental de gestão de desastres, o Bualoi destruiu ao menos 245 casas, inundou 1.400 hectares de plantações de arroz, bloqueou acessos e levou ao fechamento de quatro aeroportos, cancelando centenas de voos. Ao todo, 28.500 pessoas precisaram ser retiradas de suas residências por precaução.

Veja as imagens na galeria acima.

