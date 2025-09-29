Notícias ao Minuto
Mulher tem filho de soldado israelense 19 meses após morte em combate

Hadas Levy tornou-se a primeira mulher em Israel a gerar um filho de um militar morto em combate. O caso levou as Forças de Defesa a adotarem a coleta de esperma como protocolo, abrindo caminho para que dezenas de viúvas também possam engravidar.

© X

29/09/2025 04:45 ‧ há 2 horas por Notícias ao Minuto

Mundo

Israel

Dezenove meses após perder o companheiro em combate, Hadas Levy, de 35 anos, deu à luz o filho do comandante das Forças de Defesa de Israel (IDF) Netanel Silberg, morto durante a ofensiva contra o Hamas em Gaza. O caso, revelado pelo jornal The New York Post, é inédito em Israel e já influenciou mudanças nos protocolos militares.

 

Levy e Silberg tinham planos de viajar pelo mundo, construir uma casa nos arredores de Jerusalém e formar uma família numerosa. Os planos foram interrompidos em 7 de outubro de 2023, quando o Hamas lançou um ataque que matou 1.200 pessoas e fez centenas de reféns. Pouco depois, Silberg, então com 33 anos e comandante das forças especiais, decidiu se voluntariar para atuar na linha de frente, apesar dos apelos da companheira.

No dia 18 de dezembro, Silberg foi atingido no peito durante um confronto no norte da Faixa de Gaza e não resistiu. Horas após sua morte, Levy conseguiu preservar o esperma do militar — apenas nove amostras viáveis — e iniciou o processo de inseminação artificial. A trajetória foi marcada por incertezas legais, já que a legislação israelense não previa de forma clara o uso de material genético de parceiros falecidos.

Apesar das dificuldades médicas e jurídicas, Levy conseguiu engravidar na terceira tentativa. "Não consigo imaginar seguir em frente sem nada vivo dele. Precisava que algo dele crescesse dentro de mim", disse em entrevista. Em setembro deste ano, nasceu o bebê, que ela define como um "milagre".

O caso contou com apoio da Organização de Viúvas e Órfãos das Forças de Defesa de Israel e de um advogado voluntário. Levy tornou-se a primeira companheira de um soldado morto a ter um filho gerado a partir de seu material genético.

Segundo Shlomi Nahumson, CEO da entidade de apoio, a experiência levou as forças armadas israelenses a adotar um novo protocolo: a coleta de esperma passou a ser incluída nos procedimentos quando soldados morrem em combate. Hoje, mais de 50 viúvas já teriam a possibilidade de conceber filhos de parceiros que perderam a vida em serviço.

