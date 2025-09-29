Casal indiano pede divórcio após brigas entre cão e gato de estimação

© Shutterstock

Um casal da Índia, casado em dezembro de 2024, entrou com pedido de divórcio menos de um ano depois devido a um impasse inusitado: seus animais de estimação não conseguem conviver sob o mesmo teto. O marido é dono de um cachorro e a esposa de um gato, e a animosidade entre os dois animais tornou a vida conjugal insustentável.

De acordo com o India Today, a relação do casal começou justamente pela paixão em comum por animais. Antes do casamento, trocavam fotos e histórias divertidas sobre o cão e o gato, mas a convivência conjunta revelou o conflito. Em sessões de terapia determinadas pelo tribunal, a mulher relatou que o cachorro do marido late constantemente para o gato, deixando-o assustado, estressado e até sem comer.

O marido, por sua vez, afirmou ao The Independent que a esposa havia prometido não levar o gato para a casa do casal, mas descumpriu o acordo. Ele também acusa o felino de causar problemas, inclusive ao rondar o aquário da família e de já ter agido de forma violenta contra o cachorro.

Apesar de tentativas de reconciliação, incluindo mediação judicial e a intervenção das famílias, nenhuma das partes aceita abrir mão do próprio animal. “Todos os esforços possíveis estão sendo feitos para salvar o casamento, mas a esposa não está disposta a se desfazer do gato”, disse um dos terapeutas que acompanha o caso.

Para o conselheiro familiar Shail Awasthi, o impasse vai além da rivalidade entre cão e gato e reflete mudanças sociais na Índia. Segundo ele, cresce a tendência de pessoas priorizarem os laços com animais de estimação em detrimento das relações humanas. “Quando os parceiros se recusam a se adaptar, casamentos como esse entram em colapso”, afirmou.





