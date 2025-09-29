Notícias ao Minuto
Ex-astro de Wall Street Howard Rubin é acusado de tráfico sexual nos EUA

Howard Rubin, ex-estrela de Wall Street, é acusado de liderar um esquema de tráfico sexual entre 2009 e 2019. Segundo a promotoria, dezenas de mulheres foram atraídas por ele e por sua assistente para sessões abusivas em uma sala vermelha em Manhattan

Ex-astro de Wall Street Howard Rubin é acusado de tráfico sexual nos EUA

29/09/2025 05:30

Howard Rubin, 70, ex-financeiro de Wall Street que ganhou notoriedade nos anos 1980, voltou a ser acusado pela Justiça dos Estados Unidos de tráfico sexual e exploração de mulheres. Segundo a promotoria, ele e sua assistente, Jennifer Powers, teriam atraído vítimas para seu apartamento em Manhattan, onde eram submetidas a abusos entre 2009 e 2019.

 

De acordo com a acusação, o local contava com uma sala vermelha à prova de som, equipada com instrumentos usados em práticas de bondage e sadomasoquismo. As vítimas eram pagas para participar, mas relataram que os atos frequentemente ultrapassavam o combinado. Promotores afirmam que Rubin ignorava palavras de segurança, amordaçava mulheres e, em alguns casos, as dopava ou embriagava para realizar fantasias violentas.

Contratos de confidencialidade obrigavam as participantes a assumir todos os riscos e proibia qualquer menção pública aos encontros, sob pena de multa de US$ 500 mil. Powers, além de recrutar mulheres, também organizava a logística, fazia os pagamentos e registrava o grau de satisfação do ex-banqueiro após cada sessão.

O esquema teria custado cerca de US$ 1 milhão em uma década. Procuradores afirmam que o número de vítimas pode chegar a dezenas, embora apenas parte dos casos tenha sido incluída no processo atual. Em 2017, Rubin e Powers já haviam enfrentado um processo civil por acusações semelhantes e pagaram quase US$ 4 milhões em indenizações.

Em mensagens reveladas pela investigação, Rubin descrevia com entusiasmo a violência praticada. Uma delas, de 2013, relatava que deixou uma mulher com dores e hematomas por uma semana. Segundo a acusação, ele também teria ameaçado testemunhas, chegando a afirmar que contrataria um assassino de aluguel, embora a Justiça não tenha encontrado provas de que a contratação tenha ocorrido.

Detido após a nova denúncia, Rubin deve permanecer preso, já que autoridades encontraram oito celulares em sua residência e acreditam que ele poderia tentar fugir. Na primeira audiência, o ex-financeiro negou as acusações, alegando ser “um homem casado e de família”.

Rubin ganhou fama após ser citado no livro Liar’s Poker, de Michael Lewis, publicado em 1989, que retratou a ascensão do banco Salomon Brothers. Ele começou a trabalhar na instituição em 1982 e se destacou como um dos operadores mais influentes de sua época.

