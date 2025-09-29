Notícias ao Minuto
Procurar

Ex-ministro da Agricultura da China é condenado à morte por corrupção

Tang Renjian, afastado em 2024 e expulso do Partido Comunista, confessou ter recebido mais de R$ 200 milhões em subornos ao longo de 15 anos. Pena de morte foi suspensa por dois anos e pode ser convertida em prisão perpétua

Ex-ministro da Agricultura da China é condenado à morte por corrupção

© Getty

Notícias ao Minuto
29/09/2025 05:10 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Mundo

China

O ex-ministro da Agricultura e Assuntos Rurais da China, Tang Renjian, foi condenado neste domingo (28) à pena de morte por corrupção, segundo a agência estatal Xinhua, citada pela Reuters. A decisão do Tribunal Popular Intermediário de Changchun prevê suspensão condicional da execução por dois anos, o que, na prática, pode levar à comutação para prisão perpétua.

 

As investigações apontam que Renjian recebeu subornos entre 2007 e 2024, em valores que ultrapassam 268 milhões de yuans (aproximadamente R$ 201 milhões). Os pagamentos incluíam dinheiro vivo e propriedades. O ex-ministro confessou os crimes durante o processo.

Tang Renjian foi afastado do cargo em 2024, após se tornar alvo do órgão de vigilância anticorrupção da China, e também perdeu a filiação ao Partido Comunista. O caso se insere na ampla campanha anticorrupção conduzida pelo presidente Xi Jinping, que desde 2020 afirma considerar a prática a maior ameaça à estabilidade e ao futuro do partido.

Antes de assumir a pasta da Agricultura, Renjian havia sido governador da província de Gansu, no oeste do país, entre 2017 e 2020.

Irã volta a sofrer sanções por programa nuclear e convoca embaixadores em países europeus

Irã volta a sofrer sanções por programa nuclear e convoca embaixadores em países europeus

Na última sexta (26), Rússia e China tinham proposto estender por seis meses o prazo da ativação automática das sanções relativas ao programa nuclear iraniano. A resolução foi bloqueada por Reino Unido, França e Alemanha.

Folhapress | 10:12 - 27/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você

Mais lidas

1

fama

Pronunciamento

Humorista se pronuncia e chora após condenação por estupro da filha; veja

2

mundo

Profecia

Arrebatamento: A profecia do 'fim do mundo' que tomou conta das redes

3

fama

Zé Felipe- Ana castela

Ana Castela pesca pela primeira vez em viagem com Zé Felipe e família

4

esporte

Confusão

Com olho roxo, Wanderlei recebe alta após nocaute em pancadaria

5

fama

Largados e Pelados

Quem é brasileira que usou vagina como isca em reality

6

justica

Crime

Menino de 9 anos mata a mãe esfaqueada em São Paulo

7

fama

Novelas

Grazi expõe atores veteranos que tiveram preconceito após BBB

8

lifestyle

câncer de pele

Regra ABCDE ajuda a identificar sinais de câncer de pele, alerta médico

9

economia

EUA

Fortuna de Trump quase dobra em um ano e vai a R$ 39 bi

10

esporte

Anderson

Ex-Grêmio e Inter tem prisão decretada por dívida de R$ 1 milhão