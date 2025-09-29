Ex-ministro da Agricultura da China é condenado à morte por corrupção

© Getty

O ex-ministro da Agricultura e Assuntos Rurais da China, Tang Renjian, foi condenado neste domingo (28) à pena de morte por corrupção, segundo a agência estatal Xinhua, citada pela Reuters. A decisão do Tribunal Popular Intermediário de Changchun prevê suspensão condicional da execução por dois anos, o que, na prática, pode levar à comutação para prisão perpétua.

As investigações apontam que Renjian recebeu subornos entre 2007 e 2024, em valores que ultrapassam 268 milhões de yuans (aproximadamente R$ 201 milhões). Os pagamentos incluíam dinheiro vivo e propriedades. O ex-ministro confessou os crimes durante o processo.

Tang Renjian foi afastado do cargo em 2024, após se tornar alvo do órgão de vigilância anticorrupção da China, e também perdeu a filiação ao Partido Comunista. O caso se insere na ampla campanha anticorrupção conduzida pelo presidente Xi Jinping, que desde 2020 afirma considerar a prática a maior ameaça à estabilidade e ao futuro do partido.

Antes de assumir a pasta da Agricultura, Renjian havia sido governador da província de Gansu, no oeste do país, entre 2017 e 2020.