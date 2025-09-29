Notícias ao Minuto
Suspeito do caso Maddie tenta confrontar procurador após deixar prisão

Christian Brückner, único suspeito do desaparecimento de Madeleine McCann em 2007, viajou até Braunschweig para tentar encontrar o procurador Hans Christian Wolters. Ele afirma ser perseguido pela mídia e responsabiliza o investigador pelas acusações que enfrenta



© MORITZ FRANKENBERG/POOL/AFP via Getty Images

29/09/2025 12:30 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Mundo

Madeleine McCann

Christian Brückner, considerado pelas autoridades alemãs o principal e único suspeito do desaparecimento de Madeleine McCann em 2007, no Algarve, voltou a ganhar destaque na imprensa europeia. Segundo a Sky News, após ser libertado da prisão no dia 17 de setembro, ele teria viajado até Braunschweig, na Alemanha, para tentar confrontar o procurador Hans Christian Wolters, responsável pela investigação do caso desde 2020.

 

Brückner, de 47 anos, cumpre atualmente medidas restritivas determinadas pela Justiça alemã, como o uso de tornozeleira eletrônica, apresentação regular ao serviço de liberdade condicional e proibição de deixar o país. Ele está vivendo em Neumünster, a cerca de três horas de distância da cidade onde procurou Wolters.

De acordo com a Sky News, Brückner pediu para se reunir com o procurador porque acredita estar sendo perseguido pela mídia em razão das acusações. "Estou sendo perseguido pela imprensa e a culpa é dele. Quero que ele assuma a responsabilidade", teria dito. O pedido foi recusado.

O alemão deixou a prisão de Sehnde, onde cumpria pena de sete anos por ter estuprado uma turista de 72 anos em 2005, também na Praia da Luz, a mesma localidade onde Madeleine McCann desapareceu dois anos depois durante férias com a família.

O nome de Brückner surgiu como suspeito no caso Maddie apenas em 2020, quando a promotoria alemã afirmou haver provas concretas de seu envolvimento. Registros telefônicos o colocam na região no dia do desaparecimento da menina britânica de três anos.

Em setembro de 2024, durante outro julgamento, um ex-companheiro de cela relatou que o alemão confessou ter raptado uma criança. O testemunho reforçou a convicção do procurador Wolters, que declarou, ao anunciar a libertação de Brückner: "Ele não é apenas o principal suspeito, é o único suspeito. Não há mais ninguém."

O caso Madeleine McCann, que mobiliza autoridades britânicas, portuguesas e alemãs há 17 anos, permanece oficialmente sem solução.

Suspeito do caso Madeleine McCann deixa prisão na Alemanha após sete anos

Suspeito do caso Madeleine McCann deixa prisão na Alemanha após sete anos

Christian Brückner, de 48 anos, foi solto após cumprir pena por estupro de uma idosa no Algarve. Apesar da liberdade, ele segue monitorado com tornozeleira eletrônica e continua sendo apontado pela Promotoria alemã como único suspeito do caso Maddie

Notícias ao Minuto | 07:43 - 17/09/2025

