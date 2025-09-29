Notícias ao Minuto
Elefanta vira barco e ataca turistas durante passeio em rio em Botswana

Grupo de britânicos e norte-americanos foi surpreendido por uma elefanta com duas crias durante passeio em canoa no Parque Nacional de Chobe; apesar do susto e dos danos materiais, ninguém ficou ferido

29/09/2025 13:00 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Mundo

África

Um grupo de turistas britânicos e norte-americanos viveu momentos de pânico ao ser atacado por um elefante durante um passeio de canoa no rio Okavango, no Parque Nacional de Chobe, em Botswana, no sul da África. O episódio foi registrado em vídeo e repercutiu na imprensa internacional.

 

Nas imagens, o animal corre em direção às embarcações e só para quando consegue virar uma delas com a tromba. Os turistas caem na água, enquanto os guias tentam afastar as canoas.

De acordo com o jornal Daily Mail, o ataque aconteceu porque os barcos se aproximaram demais de uma elefanta que estava acompanhada de duas crias. O animal chegou a recuar, mas retornou e avançou novamente contra uma das turistas, que se jogou na água antes de ser socorrida pelo marido.

Um ex-guarda-florestal sul-africano ouvido pelo jornal afirmou que o grupo “teve muita sorte”, já que os quatro turistas “poderiam facilmente ter sido mortos pelo animal furioso”.

O ataque ocorreu no último sábado (27), Dia Mundial do Turismo. Apesar do susto e dos danos materiais, ninguém ficou ferido.

O Delta do Okavango abriga milhares de elefantes e é um dos destinos turísticos mais procurados no país, frequentado inclusive por personalidades como o príncipe Harry. Três empresas que organizam passeios na região não comentaram o caso.

Assista acima às imagens do ataque.

