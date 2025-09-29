Notícias ao Minuto
Influenciador morre em queda de ultraleve em transmissão ao vivo

Tanji Feiji tinha cerca de 100 mil seguidores nas redes sociais e fazia suas lives na rede chinesa Douyin

© Reprodução

Folhapress
29/09/2025 18:36 ‧ há 1 hora por Folhapress

Mundo

Tragédia

(UOL/FOLHAPRESS) - Tanji Feiji, influenciador chinês, morreu aos 55 anos após sua aeronave ultraleve despencar e pegar fogo. Tang estava transmitindo um voo em Sichuan, na China, quando a aeronave pegou fogo ao colidir com o chão.

 

A transmissão aconteceu no sábado (27), segundo a China News Service (CNS), uma agência de notícias chinesa. Vídeos do momento mostram o acidente visto por centenas de pessoas, conforme a Cover News, site de notícias da China.

Ele tinha cerca de 100 mil seguidores nas redes sociais e fazia suas lives na rede chinesa Douyin.

Anteriormente, Feiji contou ter comprado a aeronave por 350 mil yuans (cerca de R$ 261 mil). O veículo tinha um assento, pesava aproximadamente 113 kg, poderia atingir a altitude de 2.000 pés, viajar a cerca de 97 km/h, e ele afirmou ter dominado os controles após seis horas de prática cumulativa, segundo a CNS.

Suas redes sociais ficaram paradas após o acidente.

Brasileiro de 71 anos é preso por furtos em transporte público de Lisboa

Segundo um comunicado da Polícia de Segurança Pública (PSP) portuguesa, o homem já tinha sido investigado e condenado pelo mesmo crime em 2020. Na época, cumpriu uma pena em liberdade de um ano e dois meses

Rafael Damas | 14:12 - 29/09/2025

